Усик сменил прическу и показался на страстных фото с женой: как изменился боксер

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик неожиданно сменил имидж. В новой фотосессии с женой Екатериной боксер позировал уже с новой прической.

Как сообщает РБК-Украина , "свежие" кадры с Усиком на своей странице в Instagram показала его избранница.

Как изменился боксер

Пара предстала в сдержанно роскошном, стильном и даже немножко провокационном фотосете. На фото заметно, что боксер изменил прическу и весь образ, он стал сдержаннее, элегантнее.

Александр Усик и его жена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Усик и его жена позировали в лаконичных темных образах. На одном из кадров боксер обнимает Екатерину, на других они стоят рядом.

Усик сменил прическу и показался с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Фото выдержано в темной атмосфере, которая усиливает страсть и определенную драматичность, позволяет сконцентрироваться на деталях - позах, жестах и взглядах.

Фотосессия вызвала оживленную реакцию в сети, ведь спортсмен и его жена нечасто делятся подобными кадрами. В комментариях юзеры пишут:

"Замечательная фотосессия и прекрасные вы"

"Невероятные"

"Какая пара!"

"Очень удачная фотосессия".

Какую прическу носил Усик раньше

Боксер нередко меняет образ. Но обычно он выбирает короткие стрижки, иногда боксер даже полностью брил голову. А еще чемпион примерял усы.

Прически Усика (фото: Getty Images)

Поэтому его обновленный имидж и удлиненная прическа поразили фанов.