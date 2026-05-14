Усик – Верховен: розкриті космічні гонорари за мегафайт біля пірамід

18:15 14.05.2026 Чт
2 хв
Поєдинок у Єгипті принесе бійцям безпрецедентні заробітки
aimg Андрій Костенко
Усик – Верховен: розкриті космічні гонорари за мегафайт біля пірамід Олександр Усик та Ріко Верховен (фото: Getty Images)
Український чемпіон Олександр Усик 23 травня вийде в ринг проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена. Нідерландець відверто зізнався, що за один вечір заробить більше, ніж за всю свою багаторічну професійну кар'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю кікбоксера RTL Nederland.

"Ніколи не заробляв так багато"

Поєдинки під егідою саудівського мецената Туркі Аль аш-Шейха продовжують бити рекорди. Верховен підтвердив, що фінансова пропозиція була "космічною" та стала ключовим фактором для проведення зустрічі.

"Я не можу називати точні цифри, але як кікбоксер я ніколи не отримував таких грошей. Це зовсім інший рівень", - зазначив нідерландець.

Якщо в кікбоксингу гонорари топових бійців навіть у чемпіонських боях зазвичай вимірюються сотнями тисяч євро, то за вихід проти Усика Верховен отримає десятки мільйонів. За попередніми даними, загальний бюджет вечора в Єгипті може зрівнятися з історичним боєм Усик – Ф'юрі 2, де на кону стояло близько 170 мільйонів євро.

Сам українець, за повідомленнями інсайдерів, претендує на чек у 100 мільйонів доларів.

Підготовка в ізоляції

Верховен також розповів, що підходить до поєдинку максимально серйозно, попри статус аутсайдера.

Наразі він перебуває у спеціальному "бійцівському домі" (fighthouse), де протягом 12 тижнів тренується в повній ізоляції від родини та друзів. Його головна мета – адаптувати свою силу удару до боксерських правил, де заборонено використання колін та ніг.

Що відомо про бій: дата, місце та статус

Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті. У поєдинку проти Верховена на кону стоятимуть одразу три престижні титули українця: WBC, WBA Super та пояс журналу The Ring.

Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний поєдинок (1-0, 1 КО).

Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Де дивитися поєдинок в Україні

Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.

Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.

Раніше три провідні моделі ШІ дали прогноз на бій Усик – Верховен біля єгипетських пірамід.

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
