Усик – Верховен. IBF загнала українця в жорсткі рамки перед боєм у Гізі: офіційна заява

Ультиматум від IBF

Міжнародна боксерська федерація, відома своєю суворою прихильністю до регламенту, задовольнила прохання українця про виняток, але висунула жорсткі вимоги:

У разі поразки Усика: титул IBF у надважкій вазі буде негайно оголошений вакантним. Оскільки Верховен не є рейтинговим боксером організації, пояс не перейде до нього, а залишиться без власника.

титул IBF у надважкій вазі буде негайно оголошений вакантним. Оскільки Верховен не є рейтинговим боксером організації, пояс не перейде до нього, а залишиться без власника. У разі перемоги Усика: IBF визнає систему ротації між організаціями. Це означає, що після бою з нідерландцем українець має провести обов'язковий захист спочатку за лінією WBC, а потім – WBA. Тільки після цього (орієнтовно через 180 днів) настане черга обов'язкового захисту титулу IBF.

Що буде з іншими поясами

Ситуація з іншими титулами дещо відрізняється. Оскільки WBC та WBA санкціонували цей бій як титульний, у разі сенсаційної перемоги Верховен зможе стати новим чемпіоном за версіями WBC та The Ring.

Натомість пояси WBA та IBF у такому сценарії стануть вакантними, оскільки правила цих організацій не дозволяють передавати титул бійцю без відповідного боксерського рейтингу.

Черга претендентів

Для українця бій з Верховеном стане небезпечною авантюрою перед поверненням до обов'язкових захистів. Наразі черга претендентів за іншими версіями вже формується: за лінією WBC обов'язковим суперником є Агіт Кабайєл, а за лінією WBA на горизонті з'являються імена Мурата Гассієва або Мозеса Ітауми.

Що відомо про бій: дата, місце та статус

Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний поєдинок (1-0, 1 КО).

Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Де дивитися поєдинок в Україні

Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.

Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.