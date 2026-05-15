Усик - Верховен. IBF загнала украинца в жесткие рамки перед боем в Гизе: официальное заявление

Ультиматум от IBF

Международная боксерская федерация, известная своей строгой приверженностью к регламенту, удовлетворила просьбу украинца об исключении, но выдвинула жесткие требования:

В случае поражения Усика: титул IBF в супертяжелом весе будет немедленно объявлен вакантным. Поскольку Верховен не является рейтинговым боксером организации, пояс не перейдет к нему, а останется без владельца.

титул IBF в супертяжелом весе будет немедленно объявлен вакантным. Поскольку Верховен не является рейтинговым боксером организации, пояс не перейдет к нему, а останется без владельца. В случае победы Усика: IBF признает систему ротации между организациями. Это означает, что после боя с нидерландцем украинец должен провести обязательную защиту сначала по линии WBC, а затем - WBA. Только после этого (ориентировочно через 180 дней) наступит очередь обязательной защиты титула IBF.

ЗАЯВЛЕНИЕ IBF ПО ПОЕДИНКУ УСИК-РИКО



IBF выпускает официальное заявление по несанкционированному поединку Александра Усыка против Рико Верхувена:



После победы Усик ОБЯЗАН встретиться с обязательным претендентом IBF в течение 180 дней. pic.twitter.com/VeokMsIL9v - On The Record Boxing (@OnTheRecordBox) 14 мая 2026 года

Что будет с другими поясами

Ситуация с другими титулами несколько отличается. Поскольку WBC и WBA санкционировали этот бой как титульный, в случае сенсационной победы Верховен сможет стать новым чемпионом по версиям WBC и The Ring.

Пояса WBA и IBF в таком сценарии станут вакантными, поскольку правила этих организаций не позволяют передавать титул бойцу без соответствующего боксерского рейтинга.

Очередь претендентов

Для украинца бой с Верховеном станет опасной авантюрой перед возвращением к обязательным защитам. Сейчас очередь претендентов по другим версиям уже формируется: по линии WBC обязательным соперником является Агит Кабайел, а по линии WBA на горизонте появляются имена Мурата Гассиева или Мозеса Итаумы.

Что известно о бое: дата, место и статус

Для Усика (24-0, 15 КО) это первый выход в ринг после июльской победы над Даниэлем Дюбуа, которая сделала его абсолютным чемпионом в хэвивейте.

Несмотря на звездный статус в кикбоксинге, Верховен имеет минимальный опыт в профессиональном боксе, проведя лишь один официальный поединок (1-0, 1 КО).

Грандиозное шоу состоится в субботу, 23 мая, в уникальном месте - у подножия пирамид Гизы в Египте. Соперники выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени.

Где смотреть поединок в Украине

Официальным транслятором вечера стал сервис "Киевстар ТВ". Показ будет доступен в пакете "Премиум HD" и других аналогах с доступом к спортивному контенту.

Кроме того, во всем мире бокс будет транслировать платформа DAZN. В Украине прямой эфир из Египта на этой платформе можно будет приобрести по системе PPV.