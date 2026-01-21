Усик у списку: WBC назвала найкращих за підсумками 2025 року

Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднила список найкращих боксерів та подій за підсумками 2025 року. До переліку лауреатів премії WBC Best of 2025 потрапив і українець Олександр Усик, якого відзначили в одній із ключових номінацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.
Чемпіон світу з України здобув нагороду "Нокаут року". WBC відзначила його дострокову перемогу в реванші проти британця Даніеля Дюбуа.
Бій відбувся 19 липня у Лондоні на легендарній арені "Вемблі". У п'ятому раунді українець спочатку відправив суперника в нокдаун, а згодом нокаутував потужним лівим хуком. Саме цей епізод експерти ради визнали найяскравішим завершенням бою у 2025 році.
Зазначимо, шо завдяки цій перемозі Усик об'єднав усі пояси в надважкій вазі та втретє в своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.
Найпрестижнішу індивідуальну нагороду – "Боєць року" – отримав японський чемпіон Наоя Іноуе, який упродовж сезону підтвердив статус одного з найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії.
У номінації "Бій року" переміг поєдинок між Крістіаном Мбіллі та Лестером Мартінесом, тоді як "Драматичним боєм року" визнали протистояння Ісаака Круса й Анхеля Фіерро.
Нагороду за "Перформанс року" отримав Давид Бенавідес – за переконливий виступ у бою з Давидом Моррелем.
А легендарний філіппінець Менні Пак'яо став володарем відзнаки "Повернення року".
Усі переможці премії WBC Best of 2025:
Боєць року – Наоя Іноуе
Бій року – Крістіан Мбіллі проти Лестера Мартінеса
Найдраматичніший бій року – Ісаак Крус проти Анхеля Фієрро
Нокаут року – Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа
Перформанс року – Давід Бенавідес проти Давіда Морреля
Боєць року серед жінок – Габріела Фундора
Бій року серед жінок – Кей Скотт проти Олівії Керрі
Найдраматичніший бій року серед жінок – Йокаста Валле проти Ядіри Бустільос
Нокаут року серед жінок – Емілі Сонвіко проти Ді Аллен
Перформанс року серед жінок – Габріела Фундора проти Мерілін Бадільо Амаї
Відкриття року – Тіара Браун
Повернення року – Менні Пак'яо
Подія року – Боксерський Гран-прі WBC
Тренери року – Сінго Іноуе та Фредді Фундора
Раніше ми розповіли, що Усик претендує на "Нокаут року" від The Ring.
Також дізнайтеся, як Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.