Усик претендує на "Нокаут року" від The Ring: хто суперники

Понеділок 19 січня 2026 22:31
Усик претендує на "Нокаут року" від The Ring: хто суперники Фото: Усик проти Дюбуа (DAZN Boxing)
Автор: Андрій Костенко

Авторитетний боксерський журнал The Ring оприлюднив список номінантів на нагороду "Нокаут року"-2025. Серед п'яти претендентів – український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х журналу.

Яскравий удар на "Вемблі"

Усик потрапив до шортлиста завдяки яскравому завершенню реваншу проти британця Даніеля Дюбуа. Бій відбувся 19 липня у Лондоні на легендарній арені "Вемблі".

У п'ятому раунді бою українець спочатку відправив суперника в нокдаун, а згодом нокаутував потужним лівим хуком.

Завдяки цій перемозі Усик об'єднав усі пояси в надважкій вазі та втретє в своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Хто суперники Усика

На нагороду "Нокаут року", окрім українця, претендують ще чотири бійці. Зокрема, чинний володар титулу WBO в надважкій вазі британець Фабіо Вордлі.

Повний список номінантів на "Нокаут року"-2025

  • Олександр Усик (надважка вага) – нокаут у 5-му раунді проти Даніеля Дюбуа
  • Фабіо Вордлі (надважка) – нокаут у 10-му раунді в бою проти Джастіса Гані
  • Браян Норман-молодший (напівсередня) – нокаут у 5-му раунді проти Джина Сасакі
  • Джессі Родрігес (друга найлегша) – нокаут у 10-му раунді проти Фернандо Мартінеса
  • Френк Мартін (перша напівсередня) – нокаут у 4-му раунді проти Рансеса Бартелемі

Коли оголосять переможця

Переможця номінації "Нокаут року", а також лауреатів інших нагород, буде оголошено 30 січня під час церемонії The Ring Awards, яка відбудеться в Нью-Йорку.

Раніше ми повідомили, що Усик не потрапив у номінацію "Боксер року-2025" від The Ring.

Також дізнайтеся, як Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.

Бокс Олександр Усик
