Усик претендує на "Нокаут року" від The Ring: хто суперники

Авторитетний боксерський журнал The Ring оприлюднив список номінантів на нагороду "Нокаут року"-2025. Серед п'яти претендентів – український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х журналу .

Переможця номінації "Нокаут року", а також лауреатів інших нагород, буде оголошено 30 січня під час церемонії The Ring Awards, яка відбудеться в Нью-Йорку.

На нагороду "Нокаут року", окрім українця, претендують ще чотири бійці. Зокрема, чинний володар титулу WBO в надважкій вазі британець Фабіо Вордлі.

Завдяки цій перемозі Усик об'єднав усі пояси в надважкій вазі та втретє в своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

У п'ятому раунді бою українець спочатку відправив суперника в нокдаун, а згодом нокаутував потужним лівим хуком.

Усик потрапив до шортлиста завдяки яскравому завершенню реваншу проти британця Даніеля Дюбуа. Бій відбувся 19 липня у Лондоні на легендарній арені "Вемблі".

Раніше ми повідомили, що Усик не потрапив у номінацію "Боксер року-2025" від The Ring.

Також дізнайтеся, як Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.