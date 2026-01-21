Усик в списке: WBC назвала лучших по итогам 2025 года

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал список лучших боксеров и событий по итогам 2025 года. В перечень лауреатов премии WBC Best of 2025 попал и украинец Александр Усик, которого отметили в одной из ключевых номинаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации.
Чемпион мира из Украины получил награду "Нокаут года". WBC отметила его досрочную победу в реванше против британца Даниэля Дюбуа.
Бой состоялся 19 июля в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". В пятом раунде украинец сначала отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал мощным левым хуком. Именно этот эпизод эксперты совета признали самым ярким завершением боя в 2025 году.
Отметим, что благодаря этой победе Усик объединил все пояса в супертяжелом весе и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.
Самую престижную индивидуальную награду - "Боец года" - получил японский чемпион Наоя Иноуэ, который в течение сезона подтвердил статус одного из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории.
В номинации "Бой года" победил поединок между Кристианом Мбилли и Лестером Мартинесом, тогда как "Драматическим боем года" признали противостояние Исаака Круса и Анхеля Фиерро.
Награду за "Перформанс года" получил Давид Бенавидес - за убедительное выступление в бою с Давидом Моррелем.
А легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем награды "Возвращение года".
Все победители премии WBC Best of 2025:
Боец года - Наоя Иноуэ
Бой года - Кристиан Мбилли против Лестера Мартинеса
Самый драматичный бой года - Исаак Крус против Анхеля Фиерро
Нокаут года - Александр Усик против Даниэля Дюбуа
Перформанс года - Давид Бенавидес против Давида Морреля
Боец года среди женщин - Габриэла Фундора
Бой года среди женщин - Кей Скотт против Оливии Керри
Самый драматичный бой года среди женщин - Йокаста Валле против Ядиры Бустилиос
Нокаут года среди женщин - Эмили Сонвико против Ди Аллен
Перформанс года среди женщин - Габриэла Фундора против Мэрилин Бадильо Амаи
Открытие года - Тиара Браун
Возвращение года - Мэнни Пакьяо
Событие года - Боксерский Гран-при WBC
Тренеры года - Синго Иноуэ и Фредди Фундора
