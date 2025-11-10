Усик приїхав на Балі та розповів, скільки грошей потрібно йому для повного щастя

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик прибув на острів Балі, де провів бізнес-зустріч і поділився своїм баченням фінансових та життєвих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Legion Real Estate.
Під час спілкування з аудиторією українець зізнався, що має амбітну мету – примножити свої доходи та інвестувати в нові проєкти.
"У мене дуже великі бізнес-амбіції. Хочу заробити, щоб у мене було 17 мільярдів доларів. 17 "лярдів" мені вистачить", - сказав Усик.
Він додав, що кожна людина має мати своє ремесло – справу, яка приносить задоволення та користь іншим.
"Кожен чоловік має мати ремесло. Те, що буде приносити і хліб, і радість. Якщо у спорті в мене, слава Богу, вийшло, то хочу будувати щось далі", - пояснив боксер.
Олександр зізнався, що секрет його успіху – у вдачі та правильному оточенні.
"Ви знаєте, чому в мене виходить? Тому що я фартовий. Мені постійно щастить. Єдине, що я зробив у житті, – це зібрав навколо себе правильну команду", - наголосив Усик.
Спортсмен також розповів, як кар'єра у боксі вплинула на його ставлення до людей.
"Бокс зробив мене добрішим. До боксу я не думав, що треба любити людей, поважати їх. Вважав, що якщо я сильніший - значить, я головний. А зараз розумію, що так це не працює", - зазначив Усик.
За словами чемпіона, навіть після завершення професійної кар'єри він не збирається залишати спорт.
"Спорт – це моя стихія, я живу цим багато років. Коли закінчується професійний спорт, ти все одно залишаєшся поруч – працюєш у ньому або робиш щось пов'язане. Хочу будувати, створювати щось нове навколо себе", - підсумував Усик.
