Усик приїхав на Балі та розповів, скільки грошей потрібно йому для повного щастя

Великі бізнес-амбіції

Під час спілкування з аудиторією українець зізнався, що має амбітну мету – примножити свої доходи та інвестувати в нові проєкти.

"У мене дуже великі бізнес-амбіції. Хочу заробити, щоб у мене було 17 мільярдів доларів. 17 "лярдів" мені вистачить", - сказав Усик.

Він додав, що кожна людина має мати своє ремесло – справу, яка приносить задоволення та користь іншим.

"Кожен чоловік має мати ремесло. Те, що буде приносити і хліб, і радість. Якщо у спорті в мене, слава Богу, вийшло, то хочу будувати щось далі", - пояснив боксер.

"Мені просто щастить"

Олександр зізнався, що секрет його успіху – у вдачі та правильному оточенні.

"Ви знаєте, чому в мене виходить? Тому що я фартовий. Мені постійно щастить. Єдине, що я зробив у житті, – це зібрав навколо себе правильну команду", - наголосив Усик.

"Бокс зробив добрішим"

Спортсмен також розповів, як кар'єра у боксі вплинула на його ставлення до людей.

"Бокс зробив мене добрішим. До боксу я не думав, що треба любити людей, поважати їх. Вважав, що якщо я сильніший - значить, я головний. А зараз розумію, що так це не працює", - зазначив Усик.

Цілі після спорту

За словами чемпіона, навіть після завершення професійної кар'єри він не збирається залишати спорт.

"Спорт – це моя стихія, я живу цим багато років. Коли закінчується професійний спорт, ти все одно залишаєшся поруч – працюєш у ньому або робиш щось пов'язане. Хочу будувати, створювати щось нове навколо себе", - підсумував Усик.