Усик приехал на Бали и рассказал, сколько денег нужно ему для полного счастья

Большие бизнес-амбиции

Во время общения с аудиторией украинец признался, что имеет амбициозную цель - приумножить свои доходы и инвестировать в новые проекты.

"У меня очень большие бизнес-амбиции. Хочу заработать, чтобы у меня было 17 миллиардов долларов. 17 "лярдов" мне хватит", - сказал Усик.

Он добавил, что каждый человек должен иметь свое ремесло - дело, которое приносит удовольствие и пользу другим.

"Каждый человек должен иметь ремесло. То, что будет приносить и хлеб, и радость. Если в спорте у меня, слава Богу, получилось, то хочу строить что-то дальше", - пояснил боксер.

"Мне просто везет"

Александр признался, что секрет его успеха - в удаче и правильном окружении.

"Вы знаете, почему у меня получается? Потому что я фартовый. Мне постоянно везет. Единственное, что я сделал в жизни, - это собрал вокруг себя правильную команду", - подчеркнул Усик.

"Бокс сделал добрее"

Спортсмен также рассказал, как карьера в боксе повлияла на его отношение к людям.

"Бокс сделал меня добрее. До бокса я не думал, что надо любить людей, уважать их. Считал, что если я сильнее - значит, я главный. А сейчас понимаю, что так это не работает", - отметил Усик.

Цели после спорта

По словам чемпиона, даже после завершения профессиональной карьеры он не собирается покидать спорт.

"Спорт - это моя стихия, я живу этим много лет. Когда заканчивается профессиональный спорт, ты все равно остаешься рядом - работаешь в нем или делаешь что-то связанное. Хочу строить, создавать что-то новое вокруг себя", - подытожил Усик.