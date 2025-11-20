Усик може втратити ще один пояс: претендент за лінією WBC вимагає тиску на українця

Реакція Кабайєла

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC – Агiт Кабайєл (26-0, 18 KO) з Німеччини привітав Вордлі та наголосив, що WBO продемонструвала принциповість. При цьому він закликав WBC також чинити тиск на Усика.

"Щиро бажаю всього найкращого Фабіо Вордлі. Чудово, що WBO відстояла свого спортсмена.

Чи буде WBC оголошувати обов'язкового претендента? Чи буде тиснути на Усика? Ми не знаємо", - заявив німецький боєць.

Таким чином Кабайєл фактично дав зрозуміти: якщо WBC піде шляхом WBO, Усик може втратити ще один титул – або ж буде змушений битися з ним у найближчій перспективі.

Чи можливий бій Усик – Кабайєл

Хоча офіційних рішень від WBC поки немає, за логікою системи рейтингів саме Кабайєл є першим у черзі на бій із чемпіоном.

Німецький боксер уже має запланований поєдинок 10 січня проти непереможного поляка Даміана Книби (17-0, 11 KO). І він не виключає, що цей бій може набути чемпіонського статусу.

"Якщо це буде титульний поєдинок – чудово. Якщо ні – теж добре. Я повинен виграти в будь-якому випадку", - сказав Кабайєл.

Що далі для Усика

Після відмови українця від титулу WBO увага в дивізіоні зосередилася на WBC. Якщо організація ухвалить рішення щодо обов'язкового захисту, Усик може опинитися перед вибором: проводити бій із Кабайєлом, або відмовлятися від ще одного чемпіонського поясу.

Ситуація навколо потенційного протистояння Усик – Кабайєл може стати ключовою подією першої половини 2026 року в надважкій вазі.

Хто ще претендує на поєдинок з українцем

Зазначимо, що крім претендента за лінією WBC, своєї черги на бій з Усиком чекають представники ще двох організацій.

Від WBA – це регулярний чемпіон, болгарин Кубрат Пулєв. У нього на 12 грудня запланований поєдинок з росіянином Муратом Гассієвим. У разі поразки чинного володаря титулу, саме росіянин стане претендентом на бій з українцем. Нагадаємо, що суперники зустрічались у крузервейті, і саме після перемоги над Гассієвим – Усик став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

Інша організація – IBF лише готує претендентський поєдинок. Тут за право вийти в ринг проти українця, скоріш за все, змагатимуться британець Даніель Дюбуа та кубинець Френк Санчес.