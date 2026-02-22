УПЛ. Опальний Гуцуляк приніс перемогу "Поліссю" у першому матчі року (відео)

УПЛ, 17-й тур

"Колос" – "Полісся" – 0:2

Голи: Гуцуляк, 25, Краснопір, 68

Вилучення: Чоботенко (П), 89 (друга жовта)

"Вовки" під дистанційним керуванням

Наставник житомирців Руслан Ротань спостерігав за грою з трибун через дискваліфікацію, отриману за емоції в матчі з "Рухом", і керував діями підопічних дистанційно.

Хоча "Колос" на правах господаря розпочав агресивніше, рахунок відкрили саме гості. У середині першого тайму Гуцуляк скористався блискучим пасом Емерллаху та елегантно пробив поміж ніг голкіперу - 0:1.

Житомирці мали шанси подвоїти перевагу ще до перерви, але голкіпер Пахолюк врятував ковалівців після удару Чоботенка, а Сарапій не влучив у площину на добиванні.

Гольовий дебют Краснопіра та бенефіс Гуцуляка

Ключовий момент зустрічі стався у другому таймі. Ротань віддав наказ випустити на поле зимового новачка Ігоря Краснопіра, і це рішення спрацювало миттєво. Форварду знадобилося лише чотири хвилини та один дотик до м'яча, щоб відсвяткувати свій дебютний гол за "Полісся".

Асистентом виступив Гуцуляк, який виконав ідеальну передачу на кут воротарського майданчика. Так футболіст, якого в січні відсторонили від команди через небажання продовжувати контракт, став головним творцем першої перемоги "вовків" у 2026 році.

Під завісу зустрічі гості були близькими до розгрому, але голкіпер "Колоса" завадив м'ячу втретє перетнути лінію воріт.

Єдиною темною плямою для "Полісся" стало вилучення Чоботенка. Захисник отримав другу жовту картку за фол проти Тахірі. Тепер один із лідерів оборони пропустить важливий матч проти ЛНЗ.

Турнірне становище

Завдяки цій перемозі "Полісся" закріпилося на третій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 33 очка. Команда Ротаня продовжує переслідувати "Шахтар", відстаючи від лідера лише на два пункти, хоча у "гірників" залишається гра в запасі.