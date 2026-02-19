ua en ru
"Карпати" перед матчем з "Шахтарем" підсилися екс-гравцем "Реал Сосьєдада"

Четвер 19 лютого 2026 19:53
UA EN RU
"Карпати" перед матчем з "Шахтарем" підсилися екс-гравцем "Реал Сосьєдада" Чебер Алькайн (фото: ФК "Карпати")
Автор: Андрій Костенко

Львівські "Карпати" за день до відновлення УПЛ оголосили про підписання чергового новачка. Новим гравцем "зелено-білих" став іспанський вінгер Чебер Алькайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт львівського клубу.

Деталі трансферу

28-річний футболіст перебрався до стану львів'ян з іспанського "Ейбара". За попередньою інформацією, угода між гравцем та львів'янами розрахована до літа 2027 року.

Офіційні фінансові умови переходу не розголошуються. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість виконавця у 800 тисяч євро.

&quot;Карпати&quot; перед матчем з &quot;Шахтарем&quot; підсилися екс-гравцем &quot;Реал Сосьєдада&quot;

Футбольний шлях Алькайна

Алькайн є вихованцем баскського футболу. Свою кар'єру він розпочинав у школі "Антігуоко", після чого тривалий час перебував у структурі "Реал Сосьєдада", виступаючи за резервні команди клубу із Сан-Себастьяна.

Також в його активі був період оренди в "Аренас Клуб Гечо". А найбільш успішний етап кар'єри гравця пов'язаний з "Алавесом", куди він перейшов у 2022 році. Алькайн допоміг команді вибороти путівку до найсильнішого дивізіону Іспанії, де згодом провів 10 матчів у Ла Лізі.

Протягом останніх двох сезонів вінгер захищав кольори "Ейбара" (48 матчів, 1 гол та 2 асисти). У поточному сезоні Алькайн встиг відіграти за "Ейбар" 15 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок одну гольову передачу.

Наступний матч "Карпат"

У 17-му турі чемпіонату УПЛ, який відновлюється після зимової паузи, "Карпати" зіграють номінально виїзний матч проти донецького "Шахтаря". Поєдинок відбудеться у неділю, 22 лютого на "Арені Львів".

Це буде перша офіційна гра "зелено-білих" під керівництвом нового тренера – іспанського фахівця Франсіско Фернандеса. Він очолив команду у січні поточного року, змінивши на посаді Владислава Лупашка.

