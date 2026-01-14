ua en ru
Українці блискуче розгромили "Істанбулспор": гол+асист Батагова та дубль Сікана у Кубку Туреччини

Середа 14 січня 2026 20:33
Данило Сікан оформив дубль у матчі "Трабзонспора" на Кубку Туреччини
Автор: Катерина Урсатій

"Трабзонспор" впевнено переграв "Істанбулспор" у другому раунді національного Кубка. Головними героями зустрічі стали українські легіонери, які записали на свій рахунок чотири результативні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результат матчу.

Результативний перформанс Батагова та Сікана

У поєдинку другого раунду Кубка Туреччини "Трабзонспор" здобув переконливу перемогу над "Істанбулспором" із рахунком 6:1.

Матч відзначився високою ефективністю українських гравців, які допомогли команді зміцнити позиції в турнірній таблиці групи A.

Із трьох українців, які перебувають у ростері "бордово-синіх", у стартовому складі з'явився лише Арсеній Батагов.

Саме він на 57-й хвилині вивів свою команду вперед. Захисник влучно пробив головою у дальній кут після навісу з флангу, встановивши рахунок 2:1.

Данило Сікан розпочав зустріч у запасі та вийшов на заміну в середині другого тайму.

Форварду знадобилося лише 20 хвилин, щоб відзначитися дебютним голом у грі, обігравши захисника та поціливши у кут воріт.

Крапку в матчі Сікан поставив уже в компенсований час, скориставшись асистом того ж Батагова.

Третій українець у складі "Трабзонспора", Олександр Зубков, пропустив поєдинок через пошкодження.

Статистика та турнірне становище

Для Данила Сікана цей дубль став першим за останні 10 місяців - востаннє він забивав два м'ячі в одній грі ще у квітні 2025 року. Арсеній Батагов, окрім забитого м'яча, перервав двомісячну серію без асистів.

Завдяки цьому тріумфу "Трабзонспор" набрав три очки після двох турів і піднявся на третю сходинку у своїй групі.

Наступне випробування чекає на команду 4 лютого, коли підопічні Шенола Гюнеша зустрінуться з "Фетхієспором".

Нагадаємо, що в поточному сезоні Батагов провів за клуб 20 матчів (1 гол, 3 асисти), а Сікан відзначився 4 забими м'ячами у 16 поєдинках.

Попри активні чутки про можливий трансфер нападника до "Самсунспора", Сікан продовжує демонструвати високу результативність у складі "штормів".

Раніше ми розповіли, за що найкращого бомбардира збірної України відсторонили від команди УПЛ.

Також дізнайтеся, як Маліновський обійшов Шевченка у рейтингу Серії А.

