Украинцы блестяще разгромили "Истанбулспор": гол+ассист Батагова и дубль Сикана в Кубке Турции
"Трабзонспор" уверенно переиграл "Истанбулспор" во втором раунде национального Кубка. Главными героями встречи стали украинские легионеры, которые записали на свой счет четыре результативных действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Результативный перформанс Батагова и Сикана
В поединке второго раунда Кубка Турции "Трабзонспор" одержал убедительную победу над "Истанбулспором" со счетом 6:1.
Матч отметился высокой эффективностью украинских игроков, которые помогли команде укрепить позиции в турнирной таблице группы A.
Из трех украинцев, которые находятся в ростере "бордово-синих", в стартовом составе появился только Арсений Батагов.
Именно он на 57-й минуте вывел свою команду вперед. Защитник точно пробил головой в дальний угол после навеса с фланга, установив счет 2:1.
Batahov on target for Trabzonspor tonight in the Turkish Cup!- Заря Лондонск (@ZoryaLondonsk) 14 января 2026 года
Он сделал это 2-1 в пользу своей стороны!
На данный момент 3-1 впереди! pic.twitter.com/wfAGvPqcEH
Даниил Сикан начал встречу в запасе и вышел на замену в середине второго тайма.
Форварду понадобилось всего 20 минут, чтобы отличиться дебютным голом в игре, обыграв защитника и попав в угол ворот.
Danylo Sikan, attığı golle skoru 5-1 yaptı.- TRT Spor (@trtspor) 14 января 2026 года
@asporpic.twitter.com/b3yQSD9mov
Точку в матче Сикан поставил уже в компенсированное время, воспользовавшись ассистом того же Батагова.
Danylo Sikan'ın skoru belirleyen golüpic.twitter.com/ijUGDSTha8 https://t.co/Jj4zIUeopb- AA SPOR (@aa_spor) 14 января 2026 года
Третий украинец в составе "Трабзонспора", Александр Зубков, пропустил поединок из-за повреждения.
Статистика и турнирное положение
Для Даниила Сикана этот дубль стал первым за последние 10 месяцев - последний раз он забивал два мяча в одной игре еще в апреле 2025 года. Арсений Батагов, кроме забитого мяча, прервал двухмесячную серию без ассистов.
Благодаря этому триумфу "Трабзонспор" набрал три очка после двух туров и поднялся на третью строчку в своей группе.
Следующее испытание ждет команду 4 февраля, когда подопечные Шенола Гюнеша встретятся с "Фетхиеспором".
Напомним, что в текущем сезоне Батагов провел за клуб 20 матчей (1 гол, 3 ассиста), а Сикан отметился 4 забитыми мячами в 16 поединках.
Несмотря на активные слухи о возможном трансфере нападающего в "Самсунспор", Сикан продолжает демонстрировать высокую результативность в составе "штормов".
Ранее мы рассказали, за что лучшего бомбардира сборной Украины отстранили от команды УПЛ.
Также узнайте, как Малиновский обошел Шевченко в рейтинге Серии А.