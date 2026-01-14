Украинцы блестяще разгромили "Истанбулспор": гол+ассист Батагова и дубль Сикана в Кубке Турции

"Трабзонспор" уверенно переиграл "Истанбулспор" во втором раунде национального Кубка. Главными героями встречи стали украинские легионеры, которые записали на свой счет четыре результативных действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Результативный перформанс Батагова и Сикана

В поединке второго раунда Кубка Турции "Трабзонспор" одержал убедительную победу над "Истанбулспором" со счетом 6:1.

Матч отметился высокой эффективностью украинских игроков, которые помогли команде укрепить позиции в турнирной таблице группы A.

Из трех украинцев, которые находятся в ростере "бордово-синих", в стартовом составе появился только Арсений Батагов.

Именно он на 57-й минуте вывел свою команду вперед. Защитник точно пробил головой в дальний угол после навеса с фланга, установив счет 2:1.

Batahov on target for Trabzonspor tonight in the Turkish Cup!



Он сделал это 2-1 в пользу своей стороны!



На данный момент 3-1 впереди! pic.twitter.com/wfAGvPqcEH - Заря Лондонск (@ZoryaLondonsk) 14 января 2026 года

Даниил Сикан начал встречу в запасе и вышел на замену в середине второго тайма.

Форварду понадобилось всего 20 минут, чтобы отличиться дебютным голом в игре, обыграв защитника и попав в угол ворот.

Danylo Sikan, attığı golle skoru 5-1 yaptı.



@asporpic.twitter.com/b3yQSD9mov - TRT Spor (@trtspor) 14 января 2026 года

Точку в матче Сикан поставил уже в компенсированное время, воспользовавшись ассистом того же Батагова.

Danylo Sikan'ın skoru belirleyen golüpic.twitter.com/ijUGDSTha8 https://t.co/Jj4zIUeopb - AA SPOR (@aa_spor) 14 января 2026 года

Третий украинец в составе "Трабзонспора", Александр Зубков, пропустил поединок из-за повреждения.

Статистика и турнирное положение

Для Даниила Сикана этот дубль стал первым за последние 10 месяцев - последний раз он забивал два мяча в одной игре еще в апреле 2025 года. Арсений Батагов, кроме забитого мяча, прервал двухмесячную серию без ассистов.

Благодаря этому триумфу "Трабзонспор" набрал три очка после двух туров и поднялся на третью строчку в своей группе.

Следующее испытание ждет команду 4 февраля, когда подопечные Шенола Гюнеша встретятся с "Фетхиеспором".

Напомним, что в текущем сезоне Батагов провел за клуб 20 матчей (1 гол, 3 ассиста), а Сикан отметился 4 забитыми мячами в 16 поединках.

Несмотря на активные слухи о возможном трансфере нападающего в "Самсунспор", Сикан продолжает демонстрировать высокую результативность в составе "штормов".