Украинцы блестяще разгромили "Истанбулспор": гол+ассист Батагова и дубль Сикана в Кубке Турции

Среда 14 января 2026 20:33
UA EN RU
Украинцы блестяще разгромили "Истанбулспор": гол+ассист Батагова и дубль Сикана в Кубке Турции Даниил Сикан оформил дубль в матче "Трабзонспора" на Кубке Турции (фото: Trabzonspor)
Автор: Екатерина Урсатий

"Трабзонспор" уверенно переиграл "Истанбулспор" во втором раунде национального Кубка. Главными героями встречи стали украинские легионеры, которые записали на свой счет четыре результативных действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Результативный перформанс Батагова и Сикана

В поединке второго раунда Кубка Турции "Трабзонспор" одержал убедительную победу над "Истанбулспором" со счетом 6:1.

Матч отметился высокой эффективностью украинских игроков, которые помогли команде укрепить позиции в турнирной таблице группы A.

Из трех украинцев, которые находятся в ростере "бордово-синих", в стартовом составе появился только Арсений Батагов.

Именно он на 57-й минуте вывел свою команду вперед. Защитник точно пробил головой в дальний угол после навеса с фланга, установив счет 2:1.

Даниил Сикан начал встречу в запасе и вышел на замену в середине второго тайма.

Форварду понадобилось всего 20 минут, чтобы отличиться дебютным голом в игре, обыграв защитника и попав в угол ворот.

Точку в матче Сикан поставил уже в компенсированное время, воспользовавшись ассистом того же Батагова.

Третий украинец в составе "Трабзонспора", Александр Зубков, пропустил поединок из-за повреждения.

Статистика и турнирное положение

Для Даниила Сикана этот дубль стал первым за последние 10 месяцев - последний раз он забивал два мяча в одной игре еще в апреле 2025 года. Арсений Батагов, кроме забитого мяча, прервал двухмесячную серию без ассистов.

Благодаря этому триумфу "Трабзонспор" набрал три очка после двух туров и поднялся на третью строчку в своей группе.

Следующее испытание ждет команду 4 февраля, когда подопечные Шенола Гюнеша встретятся с "Фетхиеспором".

Напомним, что в текущем сезоне Батагов провел за клуб 20 матчей (1 гол, 3 ассиста), а Сикан отметился 4 забитыми мячами в 16 поединках.

Несмотря на активные слухи о возможном трансфере нападающего в "Самсунспор", Сикан продолжает демонстрировать высокую результативность в составе "штормов".

Ранее мы рассказали, за что лучшего бомбардира сборной Украины отстранили от команды УПЛ.

Также узнайте, как Малиновский обошел Шевченко в рейтинге Серии А.

