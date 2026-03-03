UA

Українці штурмують топ-40 світової першості з біатлону: неймовірний камбек Біланенка

Чоловіча спринтерська гонка на юніорському чемпіонаті світу з біатлону (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

На юніорському чемпіонаті світу з біатлону завершилася чоловіча спринтерська гонка. Представники збірної України зуміли покращити свої позиції у порівнянні з попередніми стартами та увійти до сорока кращих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Читайте також: "Цього не купиш за гроші". Мандзин розповів про скарб, який привіз з Олімпіади-2026

Підсумки виступу української збірної

Синьо-жовту команду у цій дисципліні представляли четверо спортсменів. Найвищу позицію серед українців виборов Олександр Біланенко.

Попри чотири промахи (по два на кожному вогневому рубежі), він продемонстрував конкурентну швидкість і посів 35-те місце.

Це суттєвий прогрес для біатлоніста, який у попередній індивідуальній гонці зупинився за крок до залікової зони (41-ша сходинка).

Поруч із партнером по команді фінішував Іван Стеблина.

Він став єдиним серед українців, кому підкорилася "чиста" стрільба на одному з рубежів - спортсмен закрив усі мішені під час стійки.

З двома штрафними колами в активі Стеблина продемонстрував 37-й загальний результат.

Менш вдалими виявилися виступи інших представників команди:

  • Дмитро Крюков з чотирма хибами посів 63-тє місце, не зумівши потрапити до топ-60.
  • Андрій Мороз припустився шести помилок на вогневих рубежах (4+2), що відкинуло його в кінець фінішного протоколу.

Тріумф досвідченого поляка та медалісти

Золоту нагороду виборов представник Польщі Гжегож Галіца. Маючи досвід виступів на етапах Кубка світу, він підтвердив статус фаворита.

Навіть два кола штрафу не завадили йому випередити найближчих переслідувачів завдяки високому темпу на дистанції.

Срібло завоював швед Філіп Ліндквіст-Флоттен, а бронзову медаль здобув норвежець Каспер Калькенберг.

Обидва призери відпрацювали на стрільбищі бездоганно, проте поступилися переможцю у швидкості.

Юніорський ЧС-2026. Результати спринту (юніори):

  1. Гжегож Галіца (Польща, 0+2) 27:46.4
  2. Філіп Ліндквіст-Флоттен (Швеція, 0+0) +23.7
  3. Каспер Калькенберг (Норвегія, 0+0) +32.0
  4. Мартін Матко (Словаччина, 0+3) +53.3
  5. Гійом Пуаро (Франція, 1+0) +55.4
  6. Владімір Кочманек (Чехія, 1+1) +1:09.3

...

  • 35. Олександр Біланенко (Україна, 2+2) +2:52.1
  • 37. Іван Стеблина (Україна, 2+0) +2:58.5
  • 63. Дмитро Крюков (Україна, 2+2) +5:07.0
  • Андрій Мороз (Україна, 4+2)
Збірна УкраїниБиатлон