Українці перемогли на престижному талант-шоу в Європі: "Це була можливість бути почутими"

У розмові з Суспільне Культура митці зізналися, що така перемога стала для них справжньою несподіванкою.

Коли Владислав і Вероніка вирішили взяти участь у проєкті, то чудово розуміли, що йдуть на ризик - адже хотіли розповісти серйозну історію на розважальному шоу.

Під час прослуховування вони виконали номер, присвячений українцям, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна (фото: instagram.com/vlad_detiuchenko)

Попри сумніви, пара зважилася виступити, бо бачила в цьому можливість нагадати про Україну світовій аудиторії.

Цікаво, що саме команда шоу сама запросила їх подати заявку на участь. Танцівники тоді були надзвичайно зайняті, але все ж знайшли час для цього шансy.

"Це дуже хороша можливість поділитися своєю творчістю, своїм поглядом на мистецтво з великою кількістю людей", - розповіли Владислав і Вероніка.

"Holland’s Got Talent - стала можливістю бути почутим. Ми надзвичайно щасливі і пишаємося цим", - підсумувала пара після перемоги.

Хто такі Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна

Владислав займається танцями з дитинства. Він закінчив Київський національний університет культури і мистецтв, де здобув ступінь магістра, а згодом став провідним солістом у Kyiv Modern Ballet. Саме там він і познайомився з Веронікою.

Вероніка почала танцювати у шість років - спершу народні танці, потім балет, а до контемпорарі прийшла завдяки Владиславу. Разом вони виступають уже три роки.

Після початку повномасштабної війни, у 2022 році, пара переїхала до Нідерландів.

Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна (фото: instagram.com/vlad_detiuchenko)

Вони долучилися до ініціативи United Ukrainian Ballet, створеної на підтримку українських артистів-біженців.

Згодом, коли проєкт завершився, Влад і Вероніка продовжили кар’єру в місцевому артпросторі.

Вони представили короткометражний танцювальний фільм Rhythms of Resilience - Dance with Daily Risk на фестивалі Nederlandse Dansdagen у Маастрихті.

Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна (фото: instagram.com/vlad_detiuchenko)

Стрічка, що розповідає про життя українських митців у час війни, побувала також у США, Австралії та Хорватії.

Згодом пара почала організовувати благодійні вечори Light in Darkness, усі кошти від яких спрямовують на підтримку України.

Крім того, вони заснували фонд n’Era Dance Productions, який популяризує українську культуру та сучасний театр у Нідерландах.

Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна (фото: instagram.com/vlad_detiuchenko)

Що відомо про шоу

Holland’s Got Talent - це нідерландська адаптація всесвітньо відомого формату Got Talent.

Проєкт стартував у 2008 році на телеканалі SBS6. Його мета - відкрити нові таланти будь-якого віку.

Учасники виступають на сцені перед глядачами, демонструючи свої вміння перед журі, яке вирішує, хто з них потрапить у прямі ефіри.

Зазвичай близько 40 конкурсантів змагаються у кількох раундах за місце у фіналі.

Сьогодні склад журі включає Шанталь Янзен, Марка-Марі Гейбрегтса, Едсона да Граси та Дена Караті.