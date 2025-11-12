Украинцы победили на престижном талант-шоу в Европе: "Это была возможность быть услышанными"

В разговоре с Суспільне Культура художники признались, что такая победа стала для них настоящей неожиданностью.

Когда Владислав и Вероника решили принять участие в проекте, то прекрасно понимали, что идут на риск - ведь хотели рассказать серьезную историю на развлекательном шоу.

Во время прослушивания они исполнили номер, посвященный украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Владислав Детюченко и Вероника Ракитина (фото: instagram.com/vlad_detiuchenko)

Несмотря на сомнения, пара решилась выступить, потому что видела в этом возможность напомнить об Украине мировой аудитории.

Интересно, что именно команда шоу сама пригласила их подать заявку на участие. Танцовщики тогда были чрезвычайно заняты, но все же нашли время для этого шанса.

"Это очень хорошая возможность поделиться своим творчеством, своим взглядом на искусство с большим количеством людей", - рассказали Владислав и Вероника.

"Holland's Got Talent - стала возможностью быть услышанным. Мы чрезвычайно счастливы и гордимся этим", - подытожила пара после победы.

Кто такие Владислав Детюченко и Вероника Ракитина

Владислав занимается танцами с детства. Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств, где получил степень магистра, а впоследствии стал ведущим солистом в Kyiv Modern Ballet. Именно там он и познакомился с Вероникой.

Вероника начала танцевать в шесть лет - сначала народные танцы, потом балет, а к контемпорари пришла благодаря Владиславу. Вместе они выступают уже три года.

После начала полномасштабной войны, в 2022 году, пара переехала в Нидерланды.

Владислав Детюченко и Вероника Ракитина (фото: instagram.com/vlad_detiuchenko)

Они присоединились к инициативе United Ukrainian Ballet, созданной в поддержку украинских артистов-беженцев.

Впоследствии, когда проект завершился, Влад и Вероника продолжили карьеру в местном арт-пространстве.

Они представили короткометражный танцевальный фильм Rhythms of Resilience - Dance with Daily Risk на фестивале Nederlandse Dansdagen в Маастрихте.

Владислав Детюченко и Вероника Ракитина (фото: instagram.com/vlad_detiuchenko)

Лента, рассказывающая о жизни украинских художников во время войны, побывала также в США, Австралии и Хорватии.

Впоследствии пара начала организовывать благотворительные вечера Light in Darkness, все средства от которых направляют на поддержку Украины.

Кроме того, они основали фонд n'Era Dance Productions, который популяризирует украинскую культуру и современный театр в Нидерландах.

Владислав Детюченко и Вероника Ракитина (фото: instagram.com/vlad_detiuchenko)

Что известно о шоу

Holland's Got Talent - это нидерландская адаптация всемирно известного формата Got Talent.

Проект стартовал в 2008 году на телеканале SBS6. Его цель - открыть новые таланты любого возраста.

Участники выступают на сцене перед зрителями, демонстрируя свои умения перед жюри, которое решает, кто из них попадет в прямые эфиры.

Обычно около 40 конкурсантов соревнуются в нескольких раундах за место в финале.

Сегодня состав жюри включает Шанталь Янзен, Марка-Мари Гейбрегтса, Эдсона да Граси и Дэна Карати.