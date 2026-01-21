Украинский нападающий официально перешел в "Андерлехт": что известно о трансфере Сикана

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан продолжит карьеру в Бельгии. 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "Андерлехтом" после перехода из турецкого "Трабзонспора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальной странице клуба в Х (Twitter).

Детали трансфера и условия контракта

Бельгийский "Андерлехт" официально объявил о подписании 24-летнего украинского форварда Даниила Сикана.

Как сообщает пресс-служба "пурпурно-белых", стороны заключили трудовое соглашение, которое будет действовать до июня 2030 года.

Хотя официально финансовые параметры перехода не разглашаются, по предварительным данным инсайдеров, сумма компенсации за игрока составила около 3,5 миллионов евро.

Отметим, что год назад турецкий "Трабзонспор" покупал нападающего у донецкого "Шахтера" за 6 миллионов евро.

Новый нападающий "Спортинга": Данило Сикан. pic.twitter.com/TQriIOiFjf - RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 21 января 2026 года

Статистика Сикана в Турции

Период выступлений украинца в турецкой Суперлиге длился ровно год. За это время Даниил успел принять участие в 34 официальных матчах, записав на свой счет 7 забитых мячей и 3 результативные передачи.

В текущем сезоне 2025/26 Сикан выходил на поле 16 раз, однако лишь трижды появлялся в стартовом составе.

Свой последний матч за "Трабзонспор" форвард провел максимально эффективно, оформив дубль в ворота "Истанбулспора" в рамках Кубка Турции.

Конкуренция и амбиции "Андерлехта"

Спортивный директор бельгийского клуба Оливье Ренар высоко оценил потенциал новичка, отметив его опыт выступлений в Лиге чемпионов и умение играть головой.

В Брюсселе украинцу придется бороться за место в составе в конкуренции с Адриано Бертаччини, Михаилом Светковичем и Луисом Васкезом.

Сейчас "Андерлехт" занимает четвертое место в турнирной таблице Про-лиги, отставая от лидера, "Юниона", на 10 зачетных пунктов. Клуб является абсолютным рекордсменом Бельгии по количеству чемпионских титулов (34), однако не выигрывал золотые медали с 2017 года.

Дебют Даниила Сикана в новой команде может состояться уже в ближайшее воскресенье, 25 января.

В этот день "Андерлехт" будет принимать "Дендер", начало встречи запланировано на 19:30 по киевскому времени.