Український музикант отримав почесну відзнаку від єпископа США

Благодійний концерт мав на меті збір коштів і привернення уваги до гуманітарних потреб українців, які постраждали від повномасштабної війни.

У межах виступу Марущак виконав найвідоміші композиції гурту - "Королєва", "Побарабану", "Манікюр", "Йду на війну", а також презентував нову пісню "Повернутись живим", яку присвятив українським військовим.

Артист уже понад два роки активно працює у США, проводячи благодійні концерти для української діаспори.

Василь Марущак отримав відзнаку у США (фото надане пресслужбою артиста)

Його виступи спрямовані не лише на збір коштів, а й на підтримку морального духу українців за кордоном та допомогу у зміцненні обороноздатності України.

Під час заходу музикант наголосив на важливості культурного спротиву та ролі мистецтва у воєнний час.

“Музика сьогодні - це теж фронт. Кожна наша пісня - це сила для тих, хто бореться за майбутнє України. Я вдячний людям, які не втрачають віри, приходять на концерти, підтримують наших військових та Україну", - зазначив музикант.

Що відомо про гурту "Цвіт Кульбаби"

Український гурт "Цвіт Кульбаби" заснував у 2008 році музикант Василь Марущак (Крецкий) в Івано-Франківську.

Ідея колективу виникла спонтанно після репетиції місцевого панк-рок гурту, однак музиканти одразу вирішили розвиватися у власному напрямі - етно-фолк-року, поєднуючи сучасне звучання з українськими народними мотивами.

Назва гурту з’явилася символічно та випадково - "наснилася" 1 квітня, як уособлення легкості, енергії та фольклорної автентики.

Перші концерти та пісні ("Катерина", "Віночок", "Зозулька") швидко привернули увагу слухачів.

У 2009 році гурт став переможцем фестивалю "Червона Рута" у рок-категорії, що дало поштовх до активної ротації на радіо та виступів за кордоном, зокрема у Польщі.

У 2011-2012 роках "Цвіт Кульбаби" здобув широку популярність завдяки пісні "Рижа", яка стала візитівкою колективу та увійшла до однойменного дебютного альбому.

Надалі гурт активно гастролював в Україні та за кордоном, виступав на фестивалях, записував нові треки й кліпи.

Справжній прорив відбувся у 2015 році після оновленої версії пісні "Королєва", яка очолила радіочарти та принесла гурту всеукраїнське визнання.

Колектив виступав для української діаспори в Канаді та Європі, а з початком повномасштабної війни зосередився також на благодійній діяльності, підтримці військових і українців за кордоном.