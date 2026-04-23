Український хокейний гранд може покинути межі країни: "Сокіл" націлився на закордонну лігу

Чинний чемпіон України з хокею, київський "Сокіл", вивчає можливість зміни прописки або паралельної участі в іноземних чемпіонатах у сезоні-2026/27.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника ТОВ ХК "Сокіл" В'ячеслава Лецкана клубній прес-службі.
Київський клуб розглядає кілька варіантів інтеграції в європейський хокейний простір.
Прикладом для клубу став досвід "Київ Кепіталз", який успішно провів минулий сезон у Балтійській лізі (об'єднує професійні клуби з Естонії, Литви та Латвії), діставшись півфіналу плей-офф. Проте для "Сокола" основними напрямками для переходу або суміщення виступів є національні першості сусідніх країн.
Керівництво вивчає умови участі в чемпіонатах Польщі, Румунії або у другому дивізіоні Словаччини. Такий крок продиктований необхідністю регулярної практики проти сильних опонентів, що є критично важливим для гравців національної збірної України.
Остаточний вибір залежатиме від бюджету та формату календаря, який дозволив би поєднувати виступи.
Реалізація планів вимагає не лише організаційної підготовки, а й суттєвих фінансових вкладень. За попередніми оцінками, виступ у нових лігах потребуватиме бюджету від 600 тисяч до понад 1 мільйона євро на сезон. Крім того, для конкурентоспроможності клуб планує залучити кількох іноземних легіонерів.
Паралельно з міжнародними планами, "Сокіл" розраховує на стабілізацію внутрішнього чемпіонату. Очікується, що в сезоні-2026/27 зможуть виступити щонайменше шість команд. Серед потенційних учасників – херсонський "Дніпро", одеський "Шторм", а також можливі нові колективи з Богуслава та Києва.
"Хочеться, щоб хлопці розвивалися у більш конкурентній сфері. Питання участі в закордонній лізі ми детально обговоримо з партнерами та тренером після фінішу чемпіонату світу, де гратиме наша збірна", - зазначив Лецкан.
