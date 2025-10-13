UA

Український гурт підкорив сцену шоу "Голос" у Німеччині: зал вибухнув оплесками (відео)

Гурт Elba (фото: instagram.com/elba.band)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно у Німеччині стартував 15-й сезон шоу The Voice, і вже з перших епізодів у центрі уваги - українки. Гурт Elba став відкриттям проєкту, здивувавши і суддів, і глядачів своїм виступом.

Як це було - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Українська пісня - на великій німецькій сцені

На шоу The Voice of Germany Elba виконали веснянку "Вербова дощечка", поєднавши народний спів, живі інструменти та сучасну енергетику.

Їхній виступ викликав фурор у залі - тренери натиснули кнопки ще до завершення композиції.

Артистки обрали команду Реа Гарві - німецького музиканта ірландського походження, засновника гурту Reamonn.

Сам Реа, за словами учасниць, давно підтримує Україну та має дім тут, де допомагає українським дітям.

"Українська пісня на найбільшій німецькій сцені. Ми неймовірно щасливі бути учасниками The Voice of Germany! А ще - безмежно раді, що тепер ми в команді Rea Garvey! Реа - не тільки чудовий музикант і тренер, а й справжній друг України. Він підтримує українців з перших днів війни й має дім в Україні, де він допомагає українським дітям. Ця підтримка для нас безцінна. Ми відчуваємо, що ми на одній хвилі з ним - у серці та в музиці. Цей виступ ми присвячуємо всім українцям, які щодня захищають нашу рідну землю. Ваша сила, мужність і любов до України - надихають нас співати ще голосніше. Слава Україні!" - розповіли учасниці колективу.

 

Хто такі Elba

Elba - це тріо українських музиканток, яке поєднує етнічне звучання з сучасною подачею.

Олена Попадюк - вокалістка з Вінниці,

Соломія Дишлюк - вокал і гітара, зі Львова,

Дар’я Фоміна - флейта, сопілка та саксофон, з Харкова.

Гурт Elba (фото: instagram.com/elba.band)

Колектив утворився влітку 2023 року, коли Олена та Соломія познайомилися під час благодійних концертів Free People Voice, а згодом до них приєдналася Дар’я.

Символічно, що вперше дівчата виступили разом у легендарному Indra Club - саме там свого часу починали The Beatles.

Гурт Elba (фото: instagram.com/elba.band)

У 2022-2023 роках цей клуб став майданчиком благодійних концертів на підтримку України.

Гурт Elba (фото: instagram.com/elba.band)

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Elba, YouTube-канал The Voice of Germany.

