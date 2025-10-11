Музичний телеканал MTV закривається: що відомо
Популярний музичний телеканал MTV припиняє існування після майже 40 років роботи.
Що відомо про закриття телеканалу, розповідає РБК-Україна з посиланням на BBC.
Що відомо про закриття MTV
Легендарний телеканал, який став першим у світі цілодобовим музичним мовником, припинить показ безперервних попвідео у Великій Британії та країнах ЄС.
Як повідомляється, після 31 грудня 2025 року припинять мовлення одразу 5 музичних каналів - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live.
За даними ЗМІ, музичні канали також закриють у Польщі, Угорщині, Німеччині та Австрії та Бразилії.
Продовжить роботу основний канал MTV HD, де показують реаліті та розважальні шоу.
Чому закривають MTV
У компанії зазначають, що це рішення пов'язане зі зміною звичок глядачів. Нині більшість людей дивляться музичні кліпи на YouTube і в соцмережах, а не на телебаченні.
Зазначається, що представник Paramount, якій належить MTV, відмовився від офіційних коментарів.
Колишня ведуча MTV Сімона Енджел висловила сум через закриття каналу, проте розуміє, що це було неминуче.
"Ми повинні підтримувати цих артистів, і нам усім потрібно знову танцювати й слухати музику. Я знаю, що ми робимо це онлайн у своїх маленьких бульбашках, але MTV було місцем, де все це об'єднувалося. Тому це дійсно розбиває мені серце", - сказала вона.
Коротка історія MTV
Музичний канал заснували в США в 1981 році. Він швидко завоював увагу публіку, завдяки відеокліпам, які презентували яскраві та харизматичні ведучі.
Найпершим музичним відео, що вийшло в ефір, було "Video Killed the Radio Star" гурту The Buggles.
Серед знакових подій каналу у перші роки існування відзначають прем'єру кліпу Майкла Джексона "Thriller", трансляцію концертів Live Aid у 1985 році та заснування премії MTV Video Music Awards.
У 1987 році було запущено європейський філіал, а у 1997 році Велика Британія отримала власний канал.
Вас також може зацікавити:
- Як Jerry Heil і Nemo "запалили" на одній сцені в Києві
- 40 українських треків для осені, які варто послухати зараз
- Де дивитися фінал нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025.