ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Музичний телеканал MTV закривається: що відомо

Субота 11 жовтня 2025 22:05
UA EN RU
Музичний телеканал MTV закривається: що відомо MTV припиняє мовлення (фото: скриншот з відео)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Популярний музичний телеканал MTV припиняє існування після майже 40 років роботи.

Що відомо про закриття телеканалу, розповідає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Що відомо про закриття MTV

Легендарний телеканал, який став першим у світі цілодобовим музичним мовником, припинить показ безперервних попвідео у Великій Британії та країнах ЄС.

Як повідомляється, після 31 грудня 2025 року припинять мовлення одразу 5 музичних каналів - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live.

За даними ЗМІ, музичні канали також закриють у Польщі, Угорщині, Німеччині та Австрії та Бразилії.

Продовжить роботу основний канал MTV HD, де показують реаліті та розважальні шоу.

Чому закривають MTV

У компанії зазначають, що це рішення пов'язане зі зміною звичок глядачів. Нині більшість людей дивляться музичні кліпи на YouTube і в соцмережах, а не на телебаченні.

Зазначається, що представник Paramount, якій належить MTV, відмовився від офіційних коментарів.

Колишня ведуча MTV Сімона Енджел висловила сум через закриття каналу, проте розуміє, що це було неминуче.

"Ми повинні підтримувати цих артистів, і нам усім потрібно знову танцювати й слухати музику. Я знаю, що ми робимо це онлайн у своїх маленьких бульбашках, але MTV було місцем, де все це об'єднувалося. Тому це дійсно розбиває мені серце", - сказала вона.

Коротка історія MTV

Музичний канал заснували в США в 1981 році. Він швидко завоював увагу публіку, завдяки відеокліпам, які презентували яскраві та харизматичні ведучі.

Найпершим музичним відео, що вийшло в ефір, було "Video Killed the Radio Star" гурту The Buggles.


Серед знакових подій каналу у перші роки існування відзначають прем'єру кліпу Майкла Джексона "Thriller", трансляцію концертів Live Aid у 1985 році та заснування премії MTV Video Music Awards.

У 1987 році було запущено європейський філіал, а у 1997 році Велика Британія отримала власний канал.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу
Новини
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить