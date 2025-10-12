Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Україна обрала свого представника на Дитяче Євробачення - 2025. Після яскравого фіналу Нацвідбору, що відбувся 12 жовтня, стало відомо, хто саме поїде до Тбілісі захищати кольори нашої країни на головній дитячій сцені Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію Нацвідбору.

Хто представить Україну на дитячому Євробаченні

Так, у фіналі виступили шість учасників:

Лікерія Чирва із піснею "Не така як всі"

Ольга Нестерко виконала композицію "Зозуля"

Софія Нерсесян представила пісню "Мотанка"

Дует Злати Іванів та Владислава Васицького заспівали "Зоряний час"

Всеволод Скрима виконав "Young heart"

Ангеліна Глогусь заспівала "Моє серце"

Ведучими фіналу Національного відбору стали постійний коментатор пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, співачка Маша Кондратенко та ведуча офіційного відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва.

Склад журі цього року сформували співак і автор пісень Vlad Darwin, генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна, а також співачка Michelle Andrade.

Голосування проходило у два етапи: глядачі віддавали свої голоси через застосунок "Дія", тоді як журі визначали фаворитів, виставляючи власні оцінки.

Найвищий бал від зіркових експертів отримав дует Злати Іванів та Владислава Васицького.

Результати голосування журі на Нацвідборі Дитячого Євробачення (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")

За підсумками глядацького голосування в застосунку "Дія" найбільшу кількість балів здобула Софія Нерсесян.

Результати голосування глядачів (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")

Тож перемогу у Нацвідборі здобула Софія Нересесян.

Софія Нересесян перемогла у Дитячому Нацвідборі на Євробачення (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")

Після оголошення результатів юна співачка подякувала всім, хто підтримував її на шляху до перемоги, зокрема українським захисникам, які боронять нашу країну.

Що відомо про переможницю Нацвідбору

Софія Нерсесян - 10-річна співачка з Києва. Дівчинка активно волонтерить, бере участь у благодійних концертах і допомагає збирати кошти для потреб армії.

Її композиція "Мотанка" присвячена українському оберегу, який символізує материнську любов і захист.

У пісні поєднані мотиви традицій та сучасного звучання - це історія про силу віри, любов до України й дитячу мрію про мир.

Автор музики та тексту - Світлана Тарабарова, аранжування - Олександр Сосін.