Український фільм визнали найкращим на "Берлінале-2026": повний список переможців

Стали відомі переможці 76-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Цьогоріч серед тріумфаторів опинився й український документальний фільм "Сліди".
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram кінофестивалю.
Документальна стрічка режисерки та військової Аліси Коваленко та режисерки Марисі Нікітюк була визнана найкращою в програмі "Панорома", за яку змагалися 12 фільмів.
Це вперше український фільм отримав головну нагороду в цій категорії, тож перемога є історичною. Лауреата визначали за результатами голосування, в якому взяли участь понад 26 тисяч глядачів.
"Сліди" - це шість історій українських жінок, які з 2014 року внаслідок російського вторгнення пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині.
Головна нагорода "Золотий Ведмідь" дісталася фільму "Жовті листи" (Yellow Letters) німецького режисера Ількера Чатака. Стрічка розповідає про сімейну пару, яка втрачає роботу через політичні переслідування в Туреччині.
Гран-Прі "Срібний ведмідь" отримав фільм "Спасіння (Salvation) турецького режисера Еміна Ельпера, який досліджує трагічні наслідки боротьби за землю.
Приз журі "Срібний ведмідь" здобула картина "Королева в морі" (Queen At Sea) режисера Ленса Хаммера. Це історія про родину, яка постає перед складним вибором на тлі прогресуючої деменції у їхньої матері.
Решта переможців "Берлінале":
