Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Український фільм визнали найкращим на "Берлінале-2026": повний список переможців

Українській фільм "Сліди" став тріумфатором "Берлінале" (кадр з трейлеру)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Стали відомі переможці 76-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Цьогоріч серед тріумфаторів опинився й український документальний фільм "Сліди".

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram кінофестивалю.

Яку нагороду отримав фільм "Сліди"

Документальна стрічка  режисерки та військової Аліси Коваленко та режисерки Марисі Нікітюк була визнана найкращою в програмі "Панорома", за яку змагалися 12 фільмів.

Це вперше український фільм отримав головну нагороду в цій категорії, тож перемога є історичною. Лауреата визначали за результатами голосування, в якому взяли участь понад 26 тисяч глядачів.

"Сліди" - це шість історій українських жінок, які з 2014 року внаслідок російського вторгнення пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині.


Повний список переможців "Берлінале-2026"

Головна нагорода "Золотий Ведмідь" дісталася фільму "Жовті листи" (Yellow Letters) німецького режисера Ількера Чатака. Стрічка розповідає про сімейну пару, яка втрачає роботу через політичні переслідування в Туреччині.


Гран-Прі "Срібний ведмідь" отримав фільм "Спасіння (Salvation) турецького режисера Еміна Ельпера, який досліджує трагічні наслідки боротьби за землю.


Приз журі "Срібний ведмідь" здобула картина "Королева в морі" (Queen At Sea) режисера Ленса Хаммера. Це історія про родину, яка постає перед складним вибором на тлі прогресуючої деменції у їхньої матері.


Решта переможців "Берлінале":

  • "Срібний ведмідь" за найкращу головну роль - Сандра Гюллер, "Троянда" (Rose)
  • "Срібний ведмідь" за найкращу роль другого плану - Анна Кадлер-Маршалл та Том Кортні, "Королева в морі"
  • "Срібний ведмідь" за видатний мистецький внесок - Анна Фітч і Бенкер Вайт, Yo (Love is a Rebellious Bird)
  • Срібний ведмідь за найкращу режисуру - Грант Джі, Everybody Digs Bill Evans
  • Срібний ведмідь за найкращий сценарій - Женевьев Дюлюд-Де Селлес, "Ніна Роса" (Nina Roza)
  • Найкращий дебютний фільм - "Хроніки з облоги" (Chronicles from the Siege), режисер Абдалла Аль-Хатіб
  • Найкращий документальний фільм - "Якби голуби перетворилися на золото" (If Pigeons Turned to Gold), режисер Пепа Любоякі
  • "Золотий ведмідь" за найкращий короткометражний фільм - "Колись дитина" (Someday a Child), режисер Марі-Роуз Оста

 

