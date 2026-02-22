Український фільм визнали найкращим на "Берлінале-2026": повний список переможців

Яку нагороду отримав фільм "Сліди"

Документальна стрічка режисерки та військової Аліси Коваленко та режисерки Марисі Нікітюк була визнана найкращою в програмі "Панорома", за яку змагалися 12 фільмів.

Це вперше український фільм отримав головну нагороду в цій категорії, тож перемога є історичною. Лауреата визначали за результатами голосування, в якому взяли участь понад 26 тисяч глядачів.

"Сліди" - це шість історій українських жінок, які з 2014 року внаслідок російського вторгнення пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині.



Повний список переможців "Берлінале-2026"

Головна нагорода "Золотий Ведмідь" дісталася фільму "Жовті листи" (Yellow Letters) німецького режисера Ількера Чатака. Стрічка розповідає про сімейну пару, яка втрачає роботу через політичні переслідування в Туреччині.



Гран-Прі "Срібний ведмідь" отримав фільм "Спасіння (Salvation) турецького режисера Еміна Ельпера, який досліджує трагічні наслідки боротьби за землю.



Приз журі "Срібний ведмідь" здобула картина "Королева в морі" (Queen At Sea) режисера Ленса Хаммера. Це історія про родину, яка постає перед складним вибором на тлі прогресуючої деменції у їхньої матері.



Решта переможців "Берлінале":