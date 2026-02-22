Украинский фильм признали лучшим на "Берлинале-2026": полный список победителей

Стали известны победители 76-го Берлинского международного кинофестиваля. В этом году среди триумфаторов оказался и украинский документальный фильм "Сліди".
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram кинофестиваля.
Документальная лента режиссера и военной Алисы Коваленко и режиссера Марыси Никитюк была признана лучшей в программе "Панорама", за которую соревновались 12 фильмов.
Это впервые украинский фильм получил главную награду в этой категории, поэтому победа является исторической. Лауреата определяли по результатам голосования, в котором приняли участие более 26 тысяч зрителей.
"Сліди" - это шесть историй украинских женщин, которые с 2014 года в результате российского вторжения пережили сексуальное насилие на Донбассе, Херсонщине и Киевщине.
Главная награда "Золотой Медведь" досталась фильму "Желтые письма" (Yellow Letters) немецкого режиссера Илькера Чатака. Лента рассказывает о семейной паре, которая теряет работу из-за политических преследований в Турции.
Гран-При "Серебряный медведь" получил фильм "Спасение (Salvation) турецкого режиссера Эмина Эльпера, который исследует трагические последствия борьбы за землю.
Приз жюри "Серебряный медведь" получила картина "Королева в море" (Queen At Sea) режиссера Лэнса Хаммера. Это история о семье, которая стоит перед сложным выбором на фоне прогрессирующей деменции у их матери.
Остальные победители "Берлинале":
