RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украинский фильм признали лучшим на "Берлинале-2026": полный список победителей

Украинский фильм "Следы" стал триумфатором "Берлинале" (кадр из трейлера)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Стали известны победители 76-го Берлинского международного кинофестиваля. В этом году среди триумфаторов оказался и украинский документальный фильм "Сліди".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram кинофестиваля.

Больше интересного: О легенде украинского рока снимут фильм

Какую награду получил фильм "Сліди"

Документальная лента режиссера и военной Алисы Коваленко и режиссера Марыси Никитюк была признана лучшей в программе "Панорама", за которую соревновались 12 фильмов.

Это впервые украинский фильм получил главную награду в этой категории, поэтому победа является исторической. Лауреата определяли по результатам голосования, в котором приняли участие более 26 тысяч зрителей.

"Сліди" - это шесть историй украинских женщин, которые с 2014 года в результате российского вторжения пережили сексуальное насилие на Донбассе, Херсонщине и Киевщине.


Полный список победителей "Берлинале-2026"

Главная награда "Золотой Медведь" досталась фильму "Желтые письма" (Yellow Letters) немецкого режиссера Илькера Чатака. Лента рассказывает о семейной паре, которая теряет работу из-за политических преследований в Турции.


Гран-При "Серебряный медведь" получил фильм "Спасение (Salvation) турецкого режиссера Эмина Эльпера, который исследует трагические последствия борьбы за землю.


Приз жюри "Серебряный медведь" получила картина "Королева в море" (Queen At Sea) режиссера Лэнса Хаммера. Это история о семье, которая стоит перед сложным выбором на фоне прогрессирующей деменции у их матери.


Остальные победители "Берлинале":

  • "Серебряный медведь" за лучшую главную роль - Сандра Гюллер, "Роза" (Rose)
  • "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана - Анна Кадлер-Маршалл и Том Кортни, "Королева в море"
  • "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад - Анна Фитч и Бенкер Уайт, Yo (Love is a Rebellious Bird)
  • Серебряный медведь за лучшую режиссуру - Грант Джи, Everybody Digs Bill Evans
  • Серебряный медведь за лучший сценарий - Женевьев Дюлюд-Де Селлес, "Нина Роза" (Nina Roza)
  • Лучший дебютный фильм - "Хроники из осады" (Chronicles from the Siege), режиссер Абдалла Аль-Хатиб
  • Лучший документальный фильм - "Если бы голуби превратились в золото" (If Pigeons Turned to Gold), режиссер Пепа Любояки
  • "Золотой медведь" за лучший короткометражный фильм - "Когда-то ребенок" (Someday a Child), режиссер Мари-Роуз Оста

 

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды