Українські спортсмени на Олімпіаді отримали чіткі інструкції щодо росіян, - Гутцайт

Гутцайт пояснив, що рекомендації для українських атлетів жодним чином не відрізняються від тих, що діяли на попередній Олімпіаді в Парижі. Інструкції чіткі та зрозумілі.

При цьому українські спортсмени, за його словами, приїхали, щоб підіймати прапор України та представляти свою державу. Тобто, вони все чудово розуміють, запевнив Гутцайт.

"Вони всі вже дорослі спортсмени, вони всі обізнані, вони знають - ми не розмовляємо, не вітаємось, не робимо спільних фотографій, не звертаємо уваги на їх якісь там провокації або щось подібне", - пояснив міністр.