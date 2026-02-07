Украинские спортсмены на Олимпиаде получили четкие инструкции относительно россиян, - Гутцайт

Гутцайт пояснил, что рекомендации для украинских атлетов никоим образом не отличаются от тех, что действовали на предыдущей Олимпиаде в Париже. Инструкции четкие и понятные.

При этом украинские спортсмены, по его словам, приехали, чтобы поднимать флаг Украины и представлять свое государство. То есть, они все прекрасно понимают, заверил Гутцайт.

"Они все уже взрослые спортсмены, они все осведомлены, они знают - мы не разговариваем, не здороваемся, не делаем совместных фотографий, не обращаем внимания на их какие-то там провокации или что-то подобное", - пояснил министр.