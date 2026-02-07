Украинские спортсмены на Олимпиаде получили четкие инструкции относительно россиян, - Гутцайт

Украинские спортсмены получили по взаимодействию с россиянами во время Олимпиады такие же инструкции, которые были в прошлом году. В частности никаких совместных фото, или реагирования на провокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра спорта Вадима Гутцайта в эфире телемарафона.
Гутцайт пояснил, что рекомендации для украинских атлетов никоим образом не отличаются от тех, что действовали на предыдущей Олимпиаде в Париже. Инструкции четкие и понятные.
При этом украинские спортсмены, по его словам, приехали, чтобы поднимать флаг Украины и представлять свое государство. То есть, они все прекрасно понимают, заверил Гутцайт.
"Они все уже взрослые спортсмены, они все осведомлены, они знают - мы не разговариваем, не здороваемся, не делаем совместных фотографий, не обращаем внимания на их какие-то там провокации или что-то подобное", - пояснил министр.
Напомним, что с 6 февраля Италия принимает 25-е зимние Олимпийские игры. В Милане и Кортина-д'Ампеццо будут соревноваться более 2900 спортсменов из более чем 90 стран, в том числе 46 украинцев. 7 февраля началась борьба за первые награды.
В частности, украинские спортсмены приняли участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Флаг от имени сборной Украины на официальной церемонии несли скелетонист Владислав Гераскевич и представительница шорт-трека Елизавета Сидорко.
Из плохих новостей - несмотря на международные санкции, в список официальных рабочих языков Олимпиады для медиа добавили русский язык. При этом российские и белорусские спортсмены все равно будут выступать под "нейтральным флагом".
Подробнее об Олимпиаде и видах спорта, которые там будут представлены - в материале РБК-Украина.