Українські клуби на мейджорі CS2: хто з B8, NAVI та Passion UA пройде далі?

У другому раунді третього етапу StarLadder Budapest Major 2025 українські команди продовжили боротьбу за вихід у плей-оф. Natus Vincere та B8 завершили свої матчі з рахунком 1-1, тоді як Passion UA опинилися на межі вибуття.
Про українські кіберспортивні команди - повідомляє РБК-Україна.
За підсумками другого раунду третьої стадії, два українські колективи - NAVI та B8 - забезпечили собі проміжний рахунок 1-1, зберігаючи хороші шанси на вихід у плей-офф.
Natus Vincere зустрілися з російською командою PARIVISION на карті Ancient, яка вважається однією з найсильніших для "Народжених перемагати".
Хоча початок поєдинку виявився напруженим, склад Андрія "b1ad3" Городенського швидко перехопив ініціативу. Завдяки впевненому камбеку NAVI здобули переконливу перемогу з рахунком 13:6 і перейшли до сітки 1-1.
Для B8 Esports другий тур виявився менш успішним. Українська "сенсація турніру" поступилася європейському топ-клубу MOUZ на карті Overpass із рахунком 6:13.
Таке рішення B8 - обрати карту, яку вони грали вкрай рідко - не виправдало себе проти такого підготовленого суперника. Попри поразку, B8 також залишаються у групі 1-1 за швейцарською системою.
Найскладнішою є ситуація у клубу Passion UA, яким володіє відомий футболіст Олександр Зінченко.
Після двох поразок поспіль від G2 та Falcons із великим відставанням у рахунку, колектив опинився у групі 0-2, де кожен наступний матч - на виліт.
У другому турі Passion UA поступилися Falcons із рахунком 5:13 на карті Nuke.
Сьогодні, 5 грудня, Passion UA зіграють свій ключовий поєдинок. Їхнім суперником стане Liquid.
Цей матч відбудеться у форматі Bo3 (до двох перемог), що означає більшу витримку та стратегічну глибину, а переможець збереже прописку на турнірі.
Bo1 матчі:
Bo3 матчі:
Наступні поєдинки визначать, які українські колективи збережуть шанс на вихід у плей-офф, а кому доведеться покинути турнір.
