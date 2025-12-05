Украинские клубы на мэйджоре CS2: кто из B8, NAVI и Passion UA пройдет дальше?

B8 и NAVI демонстрируют равную игру

По итогам второго раунда третьей стадии, два украинских коллектива - NAVI и B8 - обеспечили себе промежуточный счет 1-1, сохраняя хорошие шансы на выход в плей-офф.

Natus Vincere встретились с российской командой PARIVISION на карте Ancient, которая считается одной из самых сильных для "Рожденных побеждать".

Хотя начало поединка оказалось напряженным, состав Андрея "b1ad3" Городенского быстро перехватил инициативу. Благодаря уверенному камбэку NAVI одержали убедительную победу со счетом 13:6 и перешли в сетку 1-1.

Для B8 Esports второй тур оказался менее успешным. Украинская "сенсация турнира" уступила европейскому топ-клубу MOUZ на карте Overpass со счетом 6:13.

Такое решение B8 - выбрать карту, которую они играли крайне редко - не оправдало себя против такого подготовленного соперника. Несмотря на поражение, B8 также остаются в группе 1-1 по швейцарской системе.

Passion UA на грани вылета

Самая сложная ситуация у клуба Passion UA, которым владеет известный футболист Александр Зинченко.

После двух поражений подряд от G2 и Falcons с большим отставанием в счете, коллектив оказался в группе 0-2, где каждый следующий матч - на вылет.

Во втором туре Passion UA уступили Falcons со счетом 5:13 на карте Nuke.

Сегодня, 5 декабря, Passion UA сыграют свой ключевой поединок. Их соперником станет Liquid.

Этот матч состоится в формате Bo3 (до двух побед), что означает большую выдержку и стратегическую глубину, а победитель сохранит прописку на турнире.

Расписание следующих матчей третьего тура

Бо1 матчи:

16:00 - FaZe - The MongolZ

16:00 - B8 - Vitality

17:00 - paiN - Natus Vincere

17:00 - Imperial - Falcons

Бо3 матчи:

18:00 - MOUZ vs Spirit

18:00 - Passion UA vs Liquid

20:30 - FURIA vs G2

20:30 - PVISION vs 3DMAX

Следующие поединки определят, какие украинские коллективы сохранят шанс на выход в плей-офф, а кому придется покинуть турнир.