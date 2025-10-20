Українські гімнасти вийшли у фінал ЧС-2025: розклад виступів та шанси на медалі

Двоє українських спортсменів пройшли у фінальні змагання чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який проходить у Джакарті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
У кваліфікації ЧС-2025 взяли участь шість українських гімнастів - Назар Чепурний, Владислав Грико, Богдан Супрун, Ігор Дишук, Дмитро Прудко та Святослав Швед.
За підсумками шести ротацій відбору Чепурний посів третє місце в опорному стрибку з результатом 14.316 бала, а Грико зайняв 21-шу позицію у багатоборстві, набравши 75.932 бала.
Інші українські спортсмени не змогли пробитися у фінал, посівши місця за межами прохідних у своїх вправах.
Назар Чепурний змагатиметься в опорному стрибку, а Владислав Грико вперше в кар'єрі вийшов у фінал багатоборства.
Для Чепурного це вже третій вихід у фінал ЧС в опорному стрибку - у 2023 році він здобув бронзу, а у 2021-му став сьомим.
Грико ж уперше в кар'єрі змагатиметься у фіналі чемпіонату світу, його останньою значною перемогою є золото чемпіонату Європи-2020 у командній першості.
Українські глядачі можуть стежити за прямою трансляцією фіналів на платформах "Суспільне Спорт".
Раніше у 2025 році Україна вперше здобула золоту медаль клубного чемпіонату світу AEON Cup.
Також читайте, чому збірну Ізраїлю не допустили до ЧС зі спортивної гімнастики.
Крім того, дізнайтеся, як українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.