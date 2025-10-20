Украинские гимнасты вышли в финал ЧМ-2025: расписание выступлений и шансы на медали

Двое украинских спортсменов прошли в финальные соревнования чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
В квалификации ЧМ-2025 приняли участие шесть украинских гимнастов - Назар Чепурной, Владислав Грико, Богдан Супрун, Игорь Дышук, Дмитрий Прудко и Святослав Швед.
По итогам шести ротаций отбора Чепурной занял третье место в опорном прыжке с результатом 14.316 балла, а Грико занял 21-ю позицию в многоборье, набрав 75.932 балла.
Остальные украинские спортсмены не смогли пробиться в финал, заняв места за пределами проходных в своих упражнениях.
Назар Чепурной будет соревноваться в опорном прыжке, а Владислав Грико впервые в карьере вышел в финал многоборья.
Для Чепурного это уже третий выход в финал ЧМ в опорном прыжке - в 2023 году он получил бронзу, а в 2021-м стал седьмым.
Грико же впервые в карьере будет соревноваться в финале чемпионата мира, его последней значительной победой является золото чемпионата Европы-2020 в командном первенстве.
Украинские зрители могут следить за прямой трансляцией финалов на платформах "Суспільне Спорт".
Ранее в 2025 году Украина впервые завоевала золотую медаль клубного чемпионата мира AEON Cup.
