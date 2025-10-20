Украинские гимнасты вышли в финал ЧМ-2025: расписание выступлений и шансы на медали

Результаты квалификации и выступления украинцев

В квалификации ЧМ-2025 приняли участие шесть украинских гимнастов - Назар Чепурной, Владислав Грико, Богдан Супрун, Игорь Дышук, Дмитрий Прудко и Святослав Швед.

По итогам шести ротаций отбора Чепурной занял третье место в опорном прыжке с результатом 14.316 балла, а Грико занял 21-ю позицию в многоборье, набрав 75.932 балла.

Остальные украинские спортсмены не смогли пробиться в финал, заняв места за пределами проходных в своих упражнениях.

В деталях выступлений на отдельных снарядах:

На перекладине Грико - 24 место (13.366), Прудко - 47 (12.566), Швед - 54 (12.466).

Параллельные брусья: Грико - 34 (13.333), Прудко - 38 (13.266), Швед - 46 (12.966).

Кольца: Супрун - 28 (13.033), Грико - 53 (12.333), Прудко - 63 (11.900).

Конь: Грико - 77 (11.700), Дышук - 91 (11.133), Супрун - 118 (9.100).

Вольные упражнения: Супрун - 20 (13.400), Грико - 73 (12.200), Дышук - 93 (11.666).

Финалы украинских гимнастов и предыдущие достижения

Назар Чепурной будет соревноваться в опорном прыжке, а Владислав Грико впервые в карьере вышел в финал многоборья.

Для Чепурного это уже третий выход в финал ЧМ в опорном прыжке - в 2023 году он получил бронзу, а в 2021-м стал седьмым.

Грико же впервые в карьере будет соревноваться в финале чемпионата мира, его последней значительной победой является золото чемпионата Европы-2020 в командном первенстве.

Расписание финальных выступлений:

Владислав Грико - 22 октября, 14:30, многоборье.

Назар Чепурной - 25 октября, 10:00, опорный прыжок.

Украинские зрители могут следить за прямой трансляцией финалов на платформах "Суспільне Спорт".