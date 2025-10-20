Українські ампфутболісти феєрично виграли Лігу націй і піднялися у вищий дивізіон

Україна перемогла Азербайджан і стала першою в Дивізіоні С

Збірна України з ампфутболу здобула впевнену перемогу в розіграші Ліги націй EAFF 2025 у Дивізіоні С, фінішувавши на першій позиції.

Вирішальним став заключний поєдинок, у якому "синьо-жовті" в Баку обіграли господарів турніру, команду Азербайджану, з рахунком 3:1.

Завдяки цьому успіху українська збірна підвищилася в класі й наступного разу виступатиме вже в Дивізіоні В.

Рахунок у поєдинку відкрив Азербайджан, проте не у ворота українців - м'яч було зафіксовано як автогол. Далі перевагу "синьо-жовтих" подвоїв Микола Олексієнко, який реалізував пенальті. Третій гол у складі збірної України забив Дмитро Куць.

Збірна України з ампфутболоу (фото: УАФ)

Тріумф на турнірі та підвищення в класі

За підсумками чотирьох зіграних матчів українська збірна набрала 9 очок і посіла перше місце у своїй групі. Це дозволило команді отримати путівку до Дивізіону В.

Нагадаємо, що окрім перемоги над Азербайджаном, українці також виграли у Нідерландів (2:1) та розгромили Бельгію (4:0), поступившись лише Ізраїлю (0:2) у першій зустрічі.

Результати матчів збірної України у Лізі націй EAFF 2025:

17.10.2025. Ізраїль - Україна - 2:0

18.10.2025. Україна - Нідерланди - 2:1

18.10.2025. Україна - Бельгія - 4:0

19.10.2025. Азербайджан - Україна - 1:3

Підсумкова таблиця дивізіону С: