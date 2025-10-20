Українські ампфутболісти феєрично виграли Лігу націй і піднялися у вищий дивізіон

Збірна України з ампфболу завершила Лігу націй EAFF 2025 у дивізіоні С переконливою перемогою над Азербайджаном 3:1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Збірна України з ампфутболу здобула впевнену перемогу в розіграші Ліги націй EAFF 2025 у Дивізіоні С, фінішувавши на першій позиції.
Вирішальним став заключний поєдинок, у якому "синьо-жовті" в Баку обіграли господарів турніру, команду Азербайджану, з рахунком 3:1.
Завдяки цьому успіху українська збірна підвищилася в класі й наступного разу виступатиме вже в Дивізіоні В.
Рахунок у поєдинку відкрив Азербайджан, проте не у ворота українців - м'яч було зафіксовано як автогол. Далі перевагу "синьо-жовтих" подвоїв Микола Олексієнко, який реалізував пенальті. Третій гол у складі збірної України забив Дмитро Куць.
За підсумками чотирьох зіграних матчів українська збірна набрала 9 очок і посіла перше місце у своїй групі. Це дозволило команді отримати путівку до Дивізіону В.
Нагадаємо, що окрім перемоги над Азербайджаном, українці також виграли у Нідерландів (2:1) та розгромили Бельгію (4:0), поступившись лише Ізраїлю (0:2) у першій зустрічі.
Раніше ми повідомляли про найемоційніший футбольний турнір у Києві з ампфутболу.
Також читайте, як зіграли українські футболісти у топ-чемпіонатах Європи цього тижня.