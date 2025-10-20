Украинские ампфутболисты феерично выиграли Лигу наций и поднялись в высший дивизион

Сборная Украины по ампфболу завершила Лигу наций EAFF 2025 в дивизионе С убедительной победой над Азербайджаном 3:1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Сборная Украины по ампфутболу одержала уверенную победу в розыгрыше Лиги наций EAFF 2025 в Дивизионе С, финишировав на первой позиции.
Решающим стал заключительный поединок, в котором "сине-желтые" в Баку обыграли хозяев турнира, команду Азербайджана, со счетом 3:1.
Благодаря этому успеху украинская сборная повысилась в классе и в следующий раз будет выступать уже в Дивизионе В.
Счет в поединке открыл Азербайджан, однако не в ворота украинцев - мяч был зафиксирован как автогол. Далее преимущество "сине-желтых" удвоил Николай Алексеенко, который реализовал пенальти. Третий гол в составе сборной Украины забил Дмитрий Куць.
По итогам четырех сыгранных матчей украинская сборная набрала 9 очков и заняла первое место в своей группе. Это позволило команде получить путевку в Дивизион В.
Напомним, что кроме победы над Азербайджаном, украинцы также выиграли у Нидерландов (2:1) и разгромили Бельгию (4:0), уступив лишь Израилю (0:2) в первой встрече.
