Українське дербі у фіналі ЛЧ: Плотницький став MVP і зійдеться у битві з партнером по збірній

Українські зірки волейболу зійдуться у битві за фінал найпрестижнішого єврокубка. Олег Плотницький став MVP чвертьфіналу, а Юрій Семенюк з "Проєктом" переписав історію польського клубу в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Італійська "Перуджа", яка захищає титул діючого чемпіона Європи, впевнено подолала стадію 1/4 фіналу.
Після напруженої першої зустрічі з іспанським "Лас-Пальмасом" (3:2), у матчі-відповіді підопічні Анджело Лоренцетті не залишили шансів супернику, закривши гру у трьох сетах - 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).
Головним героєм протистояння став капітан збірної України Олег Плотницький.
Доїгровщик продемонстрував найкращу результативність у команді, записавши на свій рахунок 13 пунктів (12 успішних атак та 1 подача навиліт).
За підсумками поєдинку українця офіційно визнали найціннішим гравцем (MVP). Таку ж кількість очок набрав і його партнер по команді Вассім Бен Тара.
Паралельним курсом до півфіналу пробився польський "Проєкт Варшава", за який виступає центральний блокувальник Юрій Семенюк.
Для столичного клубу цей успіх став історичним - команда вперше в історії зіграє у "Фіналі чотирьох" Ліги чемпіонів.
Шлях до квартету найкращих виявився драматичним. Вигравши перший матч проти "Любліна" з рахунком 3:1, варшавці гарантували собі прохід далі вже після двох переможних сетів у другій грі.
Отримавши необхідний результат, команда збавила оберти та поступилася у п'яти партіях - 2:3 (25:21, 25:18, 22:25, 30:32, 12:15). Юрій Семенюк за час перебування на майданчику приніс своїй команді 3 очки.
Згідно з сіткою турніру, Плотницький та Семенюк зустрінуться очно вже у першому раунді фінальної стадії.
Півфінальна дуель між італійською та польською командами запланована на 16 травня. Доля путівки у фінал вирішиться в одному матчі.
В іншій частині сітки турецький "Зіраат" очікує на свого опонента, який визначиться у протистоянні між "Заверчє" та "Лубе Чівітанова".
