Украинское дерби в финале ЛЧ: Плотницкий стал MVP и сойдется в битве с партнером по сборной

Триумф "Перуджи" и признание Плотницкого

Итальянская "Перуджа", которая защищает титул действующего чемпиона Европы, уверенно преодолела стадию 1/4 финала.

После напряженной первой встречи с испанским "Лас-Пальмасом" (3:2), в ответном матче подопечные Анджело Лоренцетти не оставили шансов сопернику, закрыв игру в трех сетах - 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).

Главным героем противостояния стал капитан сборной Украины Олег Плотницкий.

Доигровщик продемонстрировал лучшую результативность в команде, записав на свой счет 13 пунктов (12 успешных атак и 1 подача навылет).

По итогам поединка украинца официально признали самым ценным игроком (MVP). Такое же количество очков набрал и его партнер по команде Васим Бен Тара.

Исторический шаг "Проекта Варшава"

Параллельным курсом в полуфинал пробился польский "Проект Варшава", за который выступает центральный блокирующий Юрий Семенюк.

Для столичного клуба этот успех стал историческим - команда впервые в истории сыграет в "Финале четырех" Лиги чемпионов.

Путь в квартет лучших оказался драматичным. Выиграв первый матч против "Люблина" со счетом 3:1, варшавцы гарантировали себе проход дальше уже после двух победных сетов во второй игре.

Получив необходимый результат, команда сбавила обороты и уступила в пяти партиях - 2:3 (25:21, 25:18, 22:25, 30:32, 12:15). Юрий Семенюк за время пребывания на площадке принес своей команде 3 очка.

Когда состоится украинское дерби

Согласно сетке турнира, Плотницкий и Семенюк встретятся очно уже в первом раунде финальной стадии.

Полуфинальная дуэль между итальянской и польской командами запланирована на 16 мая. Судьба путевки в финал решится в одном матче.

В другой части сетки турецкий "Зираат" ожидает своего оппонента, который определится в противостоянии между "Заверче" и "Лубе Чивитанова".