Українське дербі в АПЛ: Зінченко повернувся в основу, але Миколенко взяв перемогу

У чемпіонаті Англії сезону-2025/26 відбулося перше українське дербі. Олександр Зінченко та Віталій Миколенко вийшли у стартових складах своїх команд у матчі 19-го туру АПЛ, у якому "Евертон" на виїзді обіграв "Ноттінгем Форест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Повернення Зінченка та стабільність Миколенка

Для Олександра Зінченка звітний поєдинок став знаковим - українець вперше з середини жовтня потрапив до стартової одинадцятки "лісників".

Попереднього разу захисник розпочинав гру з перших хвилин ще два місяці тому в матчі проти "Челсі".

Натомість Віталій Миколенко продовжує залишатися незамінним гравцем для ліверпульського клубу: цей вихід у старті став для нього п'ятнадцятим поспіль у поточному чемпіонаті.

Хід гри: ефективність "ірисок" проти тиску "Форест"

Гості відкрили рахунок уже на 19-й хвилині завдяки влучному удару Джеймса Гарнера. "Ноттінгем" намагався відігратися, і головна загроза часто йшла саме від Зінченка.

Олександр виконував гострі подачі з кутових, а наприкінці першого тайму мав шанс забити сам, змістившись у центр, проте з його дальнім ударом впорався Джордан Пікфорд.

Попри тотальну перевагу господарів у володінні м'ячем та велику кількість ударів після перерви, "Евертон" подвоїв перевагу.

На 79-й хвилині Тьєрно Баррі скористався передачею Гарнера та реалізував свій момент.

Обидва українці відіграли повний матч. У статистичному активі Зінченка - 53 точні паси (85%), тоді як Миколенко відзначився надійною грою в обороні, вигравши три дуелі у повітрі.

Турнірне становище та календар

Завдяки цій перемозі "Евертон" закріпився на восьмому місці АПЛ з 28 очками. "Ноттінгем" залишається в зоні боротьби за виживання, маючи у доробку 18 пунктів.

Вже 3 січня команда Зінченка зустрінеться з "Астон Віллою". На Віталія Миколенка 4 січня чекає чергова зустріч із земляком - "Евертон" протистоятиме "Брентфорду" Єгора Ярмолюка.

Результати інших матчів 19-го туру

Ігровий день 30 грудня приніс кілька несподіваних результатів. Лондонський "Арсенал" зберіг лідерство, впевнено розгромивши "Астон Віллу" з рахунком 4:1.

"Манчестер Юнайтед" втратив очки у грі з аутсайдером "Вулвергемптоном", а "Челсі" не зміг втримати перемогу над "Борнмутом".