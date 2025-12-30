Українське дербі в Італії: Довбик повернувся, а "Рома" розгромила "Дженоа" Маліновського

У 17-му турі Серії А відбулося українське протистояння, "Дженоа" Руслана Маліновського поступилася "Ромі" Артема Довбика з рахунком 3:1. Матч став першим для Довбика після травми, а Маліновський відіграв стартові зі стару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Камбек Довбика та фіаско генуезців

Головною подією для українських вболівальників стала поява у заявці "джалороссі" Артема Довбика. Форвард не виходив на поле протягом шести тижнів через травму стегна, отриману ще у листопаді.

Поки нападник розпочинав гру на лаві запасних, Руслан Маліновський з'явився у стартовому складі "грифонів" уже вп'яте поспіль. Доля поєдинку була фактично вирішена ще у першому таймі. Римляни приголомшили суперника швидкими голами Суле та Коне.

Третій м'яч у сітку воріт "Дженоа" влетів не без помилки українського хавбека. Маліновський, намагаючись вийти з-під пресингу, невдало віддав пас у власному штрафному майданчику. Цим скористався Зіркзе, а Фергюсон успішно зіграв на добиванні, довівши рахунок до розгромного.

Статистика та оцінки українських легіонерів

Руслан Маліновський залишив поле на 59-й хвилині. Його виступ отримав вкрай низькі відгуки від аналітичних ресурсів.

Зокрема, портал SofaScore поставив півзахиснику найнижчу оцінку в матчі - 5,4 бала. За відведений час українець:

здійснив 32 передачі (75% точності);

припустився 11 втрат м'яча;

програв 5 єдиноборств.

Артем Довбик вийшов на заміну наприкінці зустрічі, на 86-й хвилині. Хоча форвард не встиг відзначитися результативними діями, сам факт його повернення став позитивним сигналом для тренерського штабу. Його гру оцінили у 6,4 бала.

Турнірне становище та наступні суперники

Наприкінці зустрічі "Дженоа" спромоглася на гол престижу зусиллями Екатора, встановивши остаточний рахунок 3:1.

Завдяки цій перемозі "Рома" закріпилася на четвертій сходинці чемпіонату Італії, маючи в активі 33 очки. "Дженоа" ж залишається у критичній близькості до зони вильоту (17 місце, 14 балів).

Вже 3 січня римляни зустрінуться з "Аталантою", а генуезці спробують перервати невтішну серію у грі проти "Пізи".