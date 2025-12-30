Украинское дерби в АПЛ: Зинченко вернулся в основу, но Миколенко взял победу

В чемпионате Англии сезона-2025/26 состоялось первое украинское дерби. Александр Зинченко и Виталий Миколенко вышли в стартовых составах своих команд в матче 19-го тура АПЛ, в котором "Эвертон" на выезде обыграл "Ноттингем Форест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Возвращение Зинченко и стабильность Миколенко

Для Александра Зинченко отчетный поединок стал знаковым - украинец впервые с середины октября попал в стартовую одиннадцатку "лесников".

В прошлый раз защитник начинал игру с первых минут еще два месяца назад в матче против "Челси".

Зато Виталий Миколенко продолжает оставаться незаменимым игроком для ливерпульского клуба: этот выход в старте стал для него пятнадцатым подряд в текущем чемпионате.

Ход игры: эффективность "ирисок" против давления "Форест"

Гости открыли счет уже на 19-й минуте благодаря точному удару Джеймса Гарнера. "Ноттингем" пытался отыграться, и главная угроза часто шла именно от Зинченко.

Александр выполнял острые подачи с угловых, а в конце первого тайма имел шанс забить сам, сместившись в центр, однако с его дальним ударом справился Джордан Пикфорд.

Несмотря на тотальное преимущество хозяев во владении мячом и большое количество ударов после перерыва, "Эвертон" удвоил преимущество.

На 79-й минуте Тьерно Барри воспользовался передачей Гарнера и реализовал свой момент.

Оба украинца отыграли полный матч. В статистическом активе Зинченко - 53 точных паса (85%), тогда как Миколенко отметился надежной игрой в обороне, выиграв три дуэли в воздухе.

Турнирное положение и календарь

Благодаря этой победе "Эвертон" закрепился на восьмом месте АПЛ с 28 очками. "Ноттингем" остается в зоне борьбы за выживание, имея в активе 18 пунктов.

Уже 3 января команда Зинченко встретится с "Астон Виллой". Виталия Миколенко 4 января ждет очередная встреча с земляком - "Эвертон" будет противостоять "Брентфорду" Егора Ярмолюка.

Результаты других матчей 19-го тура

Игровой день 30 декабря принес несколько неожиданных результатов. Лондонский "Арсенал" сохранил лидерство, уверенно разгромив "Астон Виллу" со счетом 4:1.

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в игре с аутсайдером "Вулверхэмптоном", а "Челси" не смог удержать победу над "Борнмутом".