Головна » Розваги » Спорт

Українська тенісистка вразила Аргентину на WTA 125: Олійникова здобула 11-ту перемогу поспіль

Середа 26 листопада 2025 12:10
UA EN RU
Українська тенісистка вразила Аргентину на WTA 125: Олійникова здобула 11-ту перемогу поспіль Олександра Олійникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org_)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 95) стартувала на грунтовому турнірі серії WTA 125 у Буенос-Айресі з перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Матч виявився складнішим, ніж передбачалося

Матч першого кола, що відбувся 25 листопада на ґрунтових кортах аргентинської столиці, тривав 1 годину 42 хвилини. Олійникова (WTA 95) обіграла свою опонентку Нахіману (WTA 231) із рахунком 6:4, 6:1.

Хоча підсумковий рахунок може здатися розгромним, поєдинок видався непростим, особливо у першій партії. Нахімана змогла повести з брейком 4:3, проте українка продемонструвала стійкість та змогла переламати хід сету.

У другій частині зустрічі, незважаючи на затяжні розіграші та боротьбу на "більше-менше" у геймах, вищий клас Олександри Олійникової забезпечив їй впевнену перемогу.

Статистика зустрічі та серія перемог

Загальна статистика матчу підкреслила перевагу українки: вона реалізувала 5 брейк-пойнтів, допустивши при цьому лише 1 подвійну помилку.

Її суперниця з Бурунді записала на свій рахунок 2 брейки при 4 подвійних помилках. Жодна з тенісисток не виконала подач навиліт.

Для Олійникової це вже третя очна перемога над Садою Нахіманою, зокрема, друга лише за листопад. Українка продовжує свою вражаючу серію на південноамериканському ґрунті, яка наразі налічує 11 перемог поспіль.

На початку місяця Олександра тріумфувала на аналогічному змаганні WTA 125 у Тукумані (Аргентина), а минулого тижня здобула титул на турнірі цієї ж категорії в Коліні (Чилі).

Наступна суперниця

У другому колі змагань, яке є стадією 1/8 фіналу, четверта сіяна українка зустрінеться з перуанською тенісисткою Лусіаною Перес Аларкон (WTA 448), яка отримала від організаторів wild card.

Нагадаємо, що призовий фонд Argentina Open становить 115 тисяч доларів.

Раніше ми повідомляли про оновлені позиції українських тенісистів у світовому рейтингу.

Крім того, дивіться шалений хайлайт Костюк, який потрапив у добірку сезону від WTA та підкорив соцмережі.

Україна Теніс
