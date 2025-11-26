Украинская теннисистка поразила Аргентину на WTA 125: Олейникова одержала 11-ю победу подряд
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 95) стартовала на грунтовом турнире серии WTA 125 в Буэнос-Айресе с победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Матч оказался сложнее, чем предполагалось
Матч первого круга, состоявшийся 25 ноября на грунтовых кортах аргентинской столицы, длился 1 час 42 минуты. Олейникова (WTA 95) обыграла свою оппонентку Нахиману (WTA 231) со счетом 6:4, 6:1.
Хотя итоговый счёт может показаться разгромным, поединок выдался непростым, особенно в первой партии. Нахимана смогла повести с брейком 4:3, однако украинка продемонстрировала стойкость и смогла переломить ход сета.
Во второй части встречи, несмотря на затяжные розыгрыши и борьбу на "больше-меньше" в геймах, более высокий класс Александры Олейниковой обеспечил ей уверенную победу.
Статистика встречи и серия побед
Общая статистика матча подчеркнула преимущество украинки: она реализовала 5 брейк-пойнтов, допустив при этом лишь 1 двойную ошибку.
Ее соперница из Бурунди записала на свой счет 2 брейка при 4 двойных ошибках. Ни одна из теннисисток не выполнила подач навылет.
Для Олейниковой это уже третья очная победа над Садой Нахиманой, в частности, вторая только за ноябрь. Украинка продолжает свою впечатляющую серию на южноамериканском грунте, которая сейчас насчитывает 11 побед подряд.
В начале месяца Александра торжествовала на аналогичном соревновании WTA 125 в Тукумане (Аргентина), а на прошлой неделе завоевала титул на турнире этой же категории в Колине (Чили).
Следующая соперница
Во втором круге соревнований, который является стадией 1/8 финала, четвёртая сеяная украинка встретится с перуанской теннисисткой Лусианой Перес Аларкон (WTA 448), которая получила от организаторов wild card.
Напомним, что призовой фонд Argentina Open составляет 115 тысяч долларов.
