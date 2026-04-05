Українська співачка розповіла про 17-річного сина з особливими потребами: "Це праця на все життя"

Співачка М’ЯТА зізналася, що її 17-річний син, який у дитинстві пережив два інсульти, досі потребує постійного догляду. Артистка також розповіла, з якими труднощами родина стикається зараз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки для прожкту "Наодинці з Гламуром".

Зі слів артистки, її син має першу групу інвалідності й не може залишатися без супроводу дорослих.

Попри це, сім’я змушена постійно проходити офіційні процедури, щоб знову й знову підтверджувати очевидний стан дитини.

Співачка пригадала, що вже займалася питаннями документів для ТЦК, але після того, як Юрію виповниться 18 років, їй доведеться проходити все знову.

"Поки що йому надали довідку, що він стоїть на обліку. Для мене це дуже дивно й трішки смішно. Бо це дитина з першою групою інвалідності, підгрупою А. Він не може перебувати без догляду дорослого", - розповіла виконавиця.

Старший син М’ЯТИ (фото: instagram.com/myataua)

"Коли йому виповниться 18 років, то мені знову доведеться йти до ТЦК, проходити всі комісії, подавати всі папери, щоб довести, що він дійсно не спроможний служити. Хоча він мені каже, що стане поліцейським", - додала вона.

Зараз хлопець навчається в інклюзивному закладі та додатково працює з педагогами.

М’ЯТА зізнається, що навіть ті речі, які іншим даються природно, для її сина поки залишаються непростими.

"Йому зараз 17 років. Він займається з викладачами в інклюзивній школі. Для мене головною метою було аби він заговорив і міг хоча б трішки орієнтуватися в просторі, але з цим є труднощі й ми працюємо над цим. Це праця на все життя", - зізналася співачка.

Артистка також відверто заговорила і про себе. Вона пояснила, що довгі роки повністю жила проблемами сина, через що в якийсь момент перестала звертати увагу на власний стан.

М’ЯТА із синами (фото: instagram.com/myataua)

Це, за її словами, призвело до серйозної хвороби, лікування якої затягнулося на роки.

"Певний час я багато вкладала в старшого свого сина. І сталося так, що я забула про себе. І потім я просто сама дуже сильно захворіла. Цього ніхто не бачив, бо в Instagram була красива картинка. Та близько п’яти років я сама серйозно лікувалася й виходила з цього стану", - поділилася вона.

Як проявилось захворювання