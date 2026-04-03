Відомий український режисер вперше розповів про інфаркт та інвалідність

12:45 03.04.2026 Пт
Семен Горов розкрив, коли і де це трапилося
Семен Горов (скриншот відео)

Український режисер Семен Горов, який став відомим в 2000-х завдяки своїм кліпам та новорічним мюзиклам, вперше розказав, як переніс інфаркт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.

Більше цікавого: Відомий український співак вийшов на зв'язок після обширного інфаркту

Горов розповів про проблеми з серцем

"У вас інвалідність через проблеми з серцем?" - запитав Дьомін.

"Так, на жаль", - зазначив режисер.

Він розповів, що коли багато років тому у нього вперше заболіло серце, він звернувся до Інституту серця в Києві.

"В перший раз це трапилося давно вже. Не пам’ятаю, в якому році. У мене заболіло серце. Я пішов Інститут серця, там мені швидко вирішили проблему, поставили стент", - розповів Горов.

Потім режисер напружено працював, але проблеми із серцем знову нагадали про себе у найнесподіваніший момент.

"Якийсь був напружений дуже рік, тоді я ще займався шоубізнесом. Це час перед Новим роком дуже складний. Купа роботи. Ти здаєш, не спиш. Монтажі, все таке. Потім ще новорічна ніч, по традиції ми кудись в Америку полетіли, в Майямі. І теж 12 годин в літаку не поспиш. А потім ти прилітаєш в Майамі, а там якісь друзі, і отам наздогнав інфаркт", - сказав Горов.

Сталося це на яхті в морі, але йому пощастило вчасно отримати медичну допомогу.

"В морі це трапилося. На щастя, поруч був острів Пуерто-Ріко, і там був шпиталь американський", - зазначив Горов.

Зараз режисер постійно обстежується та приймає необхідні препарати.

"Але я лікуюся у гарних лікарів, і більш-менш почуваю себе в порядку. На жаль, серце вже не те. Дуже багато пігулок треба пити і, звичайно, вже так не погуляєш - режим і все таке", - зазначив Горов.

Хто такий Семен Горов

Справжнє ім'я - Сергій Єгоров.

Народився в РФ, але здобув освіту та мешкає у Києві. Режисер та музичний продюсер знімав популярні у минулому мюзикли, такі як "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сорочинський ярмарок" та "Пригоди Вєрки Сердючки".

Також він знімав кліпи для відомих артистів. У минулому режисер жив у шлюбі зі Сніжаною Єгоровою. Від нього вона народила двох доньок - Анастасію та Олександру.

Зараз у шлюбі з Яною Помазан, виховує сина, який народився у 2010 році.

Ще більше цікавого:

Де зараз Сніжана Єгорова

Ексчоловік Єгорової сказав, чи спілкується їхня молодша донька з мамою-путіністкою.

Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої