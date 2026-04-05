Украинская певица рассказала о 17-летнем сыне с особыми потребностями: "Это труд на всю жизнь"

Певица МЯТА призналась, что ее 17-летний сын, который в детстве пережил два инсульта, до сих пор нуждается в постоянном уходе. Артистка также рассказала, с какими трудностями семья сталкивается сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды для прожкта "Наодинці з Гламуром".

По словам артистки, ее сын имеет первую группу инвалидности и не может оставаться без сопровождения взрослых.

Несмотря на это, семья вынуждена постоянно проходить официальные процедуры, чтобы снова и снова подтверждать очевидное состояние ребенка.

Певица вспомнила, что уже занималась вопросами документов для ТЦК, но после того, как Юрию исполнится 18 лет, ей придется проходить все снова.

"Пока что ему предоставили справку, что он стоит на учете. Для меня это очень странно и немного смешно. Потому что это ребенок с первой группой инвалидности, подгруппой А. Он не может находиться без присмотра взрослого", - рассказала исполнительница.

Старший сын МЯТЫ (фото: instagram.com/myataua)

"Когда ему исполнится 18 лет, то мне снова придется идти в ТЦК, проходить все комиссии, подавать все бумаги, чтобы доказать, что он действительно не способен служить. Хотя он мне говорит, что станет полицейским", - добавила она.

Сейчас парень учится в инклюзивном заведении и дополнительно работает с педагогами.

МЯТА признается, что даже те вещи, которые другим даются естественно, для ее сына пока остаются непростыми.

"Ему сейчас 17 лет. Он занимается с преподавателями в инклюзивной школе. Для меня главной целью было чтобы он заговорил и мог хотя бы немного ориентироваться в пространстве, но с этим есть трудности и мы работаем над этим. Это труд на всю жизнь", - призналась певица.

Артистка также откровенно заговорила и о себе. Она объяснила, что долгие годы полностью жила проблемами сына, из-за чего в какой-то момент перестала обращать внимание на собственное состояние.

МЯТА с сыновьями (фото: instagram.com/myataua)

Это, по ее словам, привело к серьезной болезни, лечение которой затянулось на годы.

"Некоторое время я много вкладывала в старшего своего сына. И случилось так, что я забыла о себе. И потом я просто сама очень сильно заболела. Этого никто не видел, потому что в Instagram была красивая картинка. И около пяти лет я сама серьезно лечилась и выходила из этого состояния", - поделилась она.

Как проявилось заболевание