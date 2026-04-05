Украинская сенсация против миллиардерши: Стародубцева поборется за исторический титул в США

Настоящий прорыв украинского тенниса состоялся на кортах американского Чарльстона. 26-летняя Юлия Стародубцева, которая начинала турнир в статусе андердога, в полуфинале разгромила экс-пятую ракетку мира и победительницу Australian Open Мэдисон Киз. Теперь на пути украинки к дебютному титулу стоит лидер посева - Джессика Пегула.

WTA 500. Чарльстон, 1/2 финала

Юлия Стародубцева (Украина) - Мэдисон Киз (США) - 6:1, 6:4

Как Стародубцева сотворила чудо

Матч против 18-й ракетки мира Мэдисон Киз длился всего 1 час 14 минут и стал настоящим бенефисом украинки.

Стародубцева со старта навязала сопернице невероятный темп. В первом сете Юлия действовала практически безошибочно, заставляя американку постоянно защищаться. Украинка реализовала три брейкпоинта, позволив Киз взять лишь один гейм престижа - 6:1.

Во второй партии именитая американка попыталась сменить тактику, прибавив в агрессии на подаче. Однако Стародубцева вовремя сбивала темп и мастерски использовала ошибки соперницы (Киз допустила серию невынужденных ошибок в ключевые моменты). В девятом гейме казалось, что Киз сможет изменить ход поединка: она сократила отставание в счете с 2:5 до 4:5. Но Юлия "под ноль" взяла гейм на подаче соперницы, поставив точку в матче.

"Мое сердце всегда дома"

"У меня просто нет слов. Это большой момент для меня. Мэдисон - замечательная соперница, я смотрела много её матчей. Спасибо всем украинцам, которые пришли поддержать - мое сердце всегда с вами, мое сердце всегда дома", - поделилась эмоциями Юлия после матча.

После победы Юлия оставила на стекле камеры трогательную надпись "Nova Kakhovka", посвятив свой успех родному городу, который сейчас находится под российской оккупацией.

Финал против самой богатой в мире

Финальное противостояние уже успели окрестить битвой статусов. Если для Стародубцевой это первый финал в карьере, то ее соперница, Джессика Пегула, является настоящей звездой мирового тенниса.

Пегулу часто называют самой богатой теннисисткой планеты, поскольку она является наследницей многомиллиардной империи своего отца, Терри Пегулы (владельца клуба НФЛ "Баффало Биллс"). Состояние ее семьи оценивается в более 7 миллиардов долларов, что значительно превышает капиталы даже таких легенд, как Роджер Федерер или Серена Уильямс. Однако на корте Пегула доказывает свой статус делом: она является пятой ракеткой мира и защищает свой прошлогодний титул в Чарльстоне.

Исторический подъем в рейтинге

Благодаря выходу в финал Стародубцева уже обеспечила себе невероятный скачок в мировой классификации. В лайв-рейтинге WTA она поднялась на 53-е место, что является ее абсолютным рекордом.

До этого турнира украинка занимала 89-ю позицию. Юлия стала третьей представительницей Украины в сезоне-2026, которая поборется за трофей на уровне WTA - после Марты Костюк и Элины Свитолиной.

Финальный поединок между Стародубцевой и Пегулой запланирован на сегодня, 5 апреля. Начало встречи - не ранее 20:00 по киевскому времени. Теннисистки ранее никогда не встречались в официальных матчах.