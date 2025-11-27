Українська сенсація Олійникова вибула з турніру після болючого падіння

Перша поразка після рекордної серії

Матч 1/8 фіналу проти 448-ї ракетки світу, Лусіани Перес Аларкон, став першою очною зустріччю для тенісисток.

Українка, яка була четвертою сіяною на змаганнях, розпочала поєдинок доволі впевнено, встановивши перевагу в рахунку, проте перуанська спортсменка щоразу знаходила можливість зрівняти становище.

Гра була напруженою: після того, як Олійникова повела 5:3, Аларкон зуміла відігратися та перевести сет у тай-брейк.

Під час одного з ігрових моментів Олександра Олійникова, ймовірно, невдало впала на корт та зазнала пошкодження ноги.

У підсумку, на тай-брейку українка не змогла взяти жодного очка (0:7) і, програвши першу партію з рахунком 6:7(0), була змушена відмовитися від продовження боротьби. Тривалість матчу становила 1 годину 23 хвилини.

Перервана переможна серія та особистий рекорд

Зняття з турніру в Буенос-Айресі означає, що Олександра Олійникова (95-та ракетка світу) перервала свою вражаючу серію з 11 перемог.

Цей результат став повторенням її особистого рекорду кар'єри. Серія перемог Олександри Олійникової складалася з трьох важливих досягнень.

По-перше, вона здобула два титули на турнірах серії "челенджер", в аргентинському Тукумані та чилійській Коліні.

По-друге, українка виграла свій матч у першому колі турніру Argentina Open WTA 125, обігравши представницю Бурунді Саду Нахімана, яка займає 231-й рядок у світовому рейтингу.

І, по-третє, завдяки успішному виступу на турнірі в Чилі, де вона здобула свій третій "челенджер" у цьому сезоні, Олійникова вперше у кар’єрі потрапила до топ-100 світового рейтингу WTA.