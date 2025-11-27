Екс-перша ракетка України повертається на корт після загадкової піврічної перерви

Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка не виступала з червня поточного року, заявилась на турнір серії WTA 125 у французькому Ліможі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Повернення після піврічної паузи

Для Калініної виступ у Ліможі стане першим після червня 2025 року. Тоді українка знялася з поєдинку першого кола турніру WTA 125 в італійському Барі.

Згодом вона потрапила до основної сітки "Вімблдону"-2025, однак також відмовилася від участі. Після того вона пропустила всі інші турніри 2025 року. Причин такого тривалого простою українка публічно не пояснювала.

Наслідки падіння в рейтингу

Загалом у сезоні-2025 Калініна провела 22 матчі, в яких здобула лише 9 перемог. У червні тенісистка балансувала на межі першої сотні світового рейтингу, проте перерва негативно сказалася на її позиції в списку. Зараз Ангеліна займає 154-те місце.

Така позиція не дозволяє їй потрапити в основну сітку навіть на рівні змагань WTA 125. Тому в Ліможі Калініна стартує з кваліфікації.

Приємні спогади про Лімож

Турнір в Ліможі відбудеться з 8 по 14 грудня. Для Калініної це буде третя участь у змаганні в цьому французькому місті.

У 2022 році українка здобула тут перемогу. У фіналі в трисетовому поєдинку вона здолала данку Клару Таусон. Наразі це єдина перемога на змаганнях рівня WTA в її кар'єрі.

Хто така Ангеліна Калініна

28-річна тенісистка народилася в Новій Каховці Херсонської області. За свою кар'єру Калініна здобула 18 титулів на рівні ITF та один – WTA.

Найбільші досягнення вона мала на юніорському рівні:

переможниця парного турніру Відкритого чемпіонату Австралії-2014;

фіналістка юніорського US Open-2014 в одиночному розряді;

фіналістка парного юніорського Уїмблдону-2013;

чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор у парному розряді;

колишня восьма ракетка світу у юніорському рейтингу.

На дорослому рівні її найвищий показник у рейтингу WTA – 25 місце (травень 2023 року).

У 2022–2023 роках Калініна була першою ракеткою України, успадкувавши цей статус після Еліни Світоліної, яка на той час перебувала у декретній відпустці.