ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Екс-перша ракетка України повертається на корт після загадкової піврічної перерви

Четвер 27 листопада 2025 16:46
UA EN RU
Екс-перша ракетка України повертається на корт після загадкової піврічної перерви Фото: Ангеліна Калініна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка не виступала з червня поточного року, заявилась на турнір серії WTA 125 у французькому Ліможі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Повернення після піврічної паузи

Для Калініної виступ у Ліможі стане першим після червня 2025 року. Тоді українка знялася з поєдинку першого кола турніру WTA 125 в італійському Барі.

Згодом вона потрапила до основної сітки "Вімблдону"-2025, однак також відмовилася від участі. Після того вона пропустила всі інші турніри 2025 року. Причин такого тривалого простою українка публічно не пояснювала.

Наслідки падіння в рейтингу

Загалом у сезоні-2025 Калініна провела 22 матчі, в яких здобула лише 9 перемог. У червні тенісистка балансувала на межі першої сотні світового рейтингу, проте перерва негативно сказалася на її позиції в списку. Зараз Ангеліна займає 154-те місце.

Така позиція не дозволяє їй потрапити в основну сітку навіть на рівні змагань WTA 125. Тому в Ліможі Калініна стартує з кваліфікації.

Приємні спогади про Лімож

Турнір в Ліможі відбудеться з 8 по 14 грудня. Для Калініної це буде третя участь у змаганні в цьому французькому місті.

У 2022 році українка здобула тут перемогу. У фіналі в трисетовому поєдинку вона здолала данку Клару Таусон. Наразі це єдина перемога на змаганнях рівня WTA в її кар'єрі.

Хто така Ангеліна Калініна

28-річна тенісистка народилася в Новій Каховці Херсонської області. За свою кар'єру Калініна здобула 18 титулів на рівні ITF та один – WTA.

Найбільші досягнення вона мала на юніорському рівні:

  • переможниця парного турніру Відкритого чемпіонату Австралії-2014;
  • фіналістка юніорського US Open-2014 в одиночному розряді;
  • фіналістка парного юніорського Уїмблдону-2013;
  • чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор у парному розряді;
  • колишня восьма ракетка світу у юніорському рейтингу.

На дорослому рівні її найвищий показник у рейтингу WTA – 25 місце (травень 2023 року).

У 2022–2023 роках Калініна була першою ракеткою України, успадкувавши цей статус після Еліни Світоліної, яка на той час перебувала у декретній відпустці.

Раніше ми повідомили, що Марта Костюк потрапила до топ-5 антирейтингу WTA.

Також читайте про нову зірку вітчизняного тенісу, яка вперше пробилась до першої сотні світового рейтингу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає