Екс-перша ракетка України повертається на корт після загадкової піврічної перерви
Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка не виступала з червня поточного року, заявилась на турнір серії WTA 125 у французькому Ліможі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Повернення після піврічної паузи
Для Калініної виступ у Ліможі стане першим після червня 2025 року. Тоді українка знялася з поєдинку першого кола турніру WTA 125 в італійському Барі.
Згодом вона потрапила до основної сітки "Вімблдону"-2025, однак також відмовилася від участі. Після того вона пропустила всі інші турніри 2025 року. Причин такого тривалого простою українка публічно не пояснювала.
Наслідки падіння в рейтингу
Загалом у сезоні-2025 Калініна провела 22 матчі, в яких здобула лише 9 перемог. У червні тенісистка балансувала на межі першої сотні світового рейтингу, проте перерва негативно сказалася на її позиції в списку. Зараз Ангеліна займає 154-те місце.
Така позиція не дозволяє їй потрапити в основну сітку навіть на рівні змагань WTA 125. Тому в Ліможі Калініна стартує з кваліфікації.
Приємні спогади про Лімож
Турнір в Ліможі відбудеться з 8 по 14 грудня. Для Калініної це буде третя участь у змаганні в цьому французькому місті.
У 2022 році українка здобула тут перемогу. У фіналі в трисетовому поєдинку вона здолала данку Клару Таусон. Наразі це єдина перемога на змаганнях рівня WTA в її кар'єрі.
Хто така Ангеліна Калініна
28-річна тенісистка народилася в Новій Каховці Херсонської області. За свою кар'єру Калініна здобула 18 титулів на рівні ITF та один – WTA.
Найбільші досягнення вона мала на юніорському рівні:
- переможниця парного турніру Відкритого чемпіонату Австралії-2014;
- фіналістка юніорського US Open-2014 в одиночному розряді;
- фіналістка парного юніорського Уїмблдону-2013;
- чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор у парному розряді;
- колишня восьма ракетка світу у юніорському рейтингу.
На дорослому рівні її найвищий показник у рейтингу WTA – 25 місце (травень 2023 року).
У 2022–2023 роках Калініна була першою ракеткою України, успадкувавши цей статус після Еліни Світоліної, яка на той час перебувала у декретній відпустці.
