Украинская сенсация Олейникова выбыла из турнира после болезненного падения

Первое поражение после рекордной серии

Матч 1/8 финала против 448-й ракетки мира, Лусианы Перес Аларкон, стал первой очной встречей для теннисисток.

Украинка, которая была четвертой сеяной на соревнованиях, начала поединок довольно уверенно, установив преимущество в счете, однако перуанская спортсменка каждый раз находила возможность сравнять положение.

Игра была напряженной: после того, как Олейникова повела 5:3, Аларкон сумела отыграться и перевести сет в тай-брейк.

Во время одного из игровых моментов Александра Олейникова, вероятно, неудачно упала на корт и получила повреждение ноги.

В итоге, на тай-брейке украинка не смогла взять ни одного очка (0:7) и, проиграв первую партию со счетом 6:7(0), была вынуждена отказаться от продолжения борьбы. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

Прерванная победная серия и личный рекорд

Снятие с турнира в Буэнос-Айресе означает, что Александра Олейникова (95-я ракетка мира) прервала свою впечатляющую серию из 11 побед.

Этот результат стал повторением ее личного рекорда карьеры. Серия побед Александры Олейниковой состояла из трех важных достижений.

Во-первых, она добыла два титула на турнирах серии "челленджер", в аргентинском Тукумане и чилийской Колине.

Во-вторых, украинка выиграла свой матч в первом круге турнира Argentina Open WTA 125, обыграв представительницу Бурунди Саду Нахимана, которая занимает 231-ю строчку в мировом рейтинге.

И, в-третьих, благодаря успешному выступлению на турнире в Чили, где она добыла свой третий "челленджер" в этом сезоне, Олейникова впервые в карьере попала в топ-100 мирового рейтинга WTA.