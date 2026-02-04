Українка знищила фаворитку турніру: Снігур створила головну сенсацію на Transylvania Open

Тріумфальне повернення до вісімки найкращих

Дар'я Снігур (WTA 144) знову нагадує про себе на великій арені.

Перемігши румунку Жаклін Крістіан, українка вперше з жовтня 2023 року пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA.

Символічно, що цей успіх стався на тих самих кортах у Клуж-Напоці, де Дар'я вже доходила до аналогічної стадії три сезони тому.

Поєдинок проти другої сіяної турніру, яка посідає 35-те місце у світовому рейтингу, став для Снігур справжнім бенефісом.

Українка домінувала протягом усієї зустрічі, яка тривала лише 55 хвилин.

Підсумковий рахунок 6:1, 6:0 красномовно свідчить про повну перевагу нашої спортсменки.

Статистика матчу та шлях на турнірі

Протягом гри Снігур продемонструвала високу ефективність, реалізувавши 7 брейк-поїнтів.

Цікаво, що Крістіан за весь поєдинок не змогла виграти жодної власної подачі, припустившись 6 подвійних помилок.

Для Дар'ї ця перемога стала п'ятою у кар'єрі над представницями топ-50 світового рейтингу.

Шлях українки на турнірі

Снігур розпочала виступи в Румунії з кваліфікації. На відбірковому етапі вона здолала Ангеліну Калініну та іспанку Альону Большову.

У першому колі основної сітки киянка обіграла француженку Тіанцоа Сару Ракотоманга Раджаона.

Матч проти Крістіан став першим очним протистоянням між тенісистками.

Наступні виклики та українське представництво

У чвертьфіналі на Снігур чекає зустріч із представницею Китаю Юе Юань (WTA 130). Раніше тенісистки не зустрічалися на професійному рівні.

Варто зазначити, що Снігур - не єдина українка, яка продовжує боротьбу в Румунії.

До 1/4 фіналу також пробилася Олександра Олійникова, яка перемогла Маяр Шериф та Анну Бондар.

Оскільки українки перебувають у різних частинах турнірної сітки, їхнє очне протистояння можливе лише у фіналі Transylvania Open.