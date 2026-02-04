ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ястремська зазнала нищівної поразки від росіянки в Абу-Дабі

Середа 04 лютого 2026 12:30
UA EN RU
Ястремська зазнала нищівної поразки від росіянки в Абу-Дабі Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати бар’єр другого кола на турнірі WTA 500 в ОАЕ. У поєдинку проти одинадцятої ракетки світу українка поступилася за підсумками двох партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Невдале продовження після успішного старту

Старт першої партії виявився невдалим для українки: вона відпустила суперницю вперед з рахунком 0:4.

Попри це, Даяна продемонструвала характер, зумівши скоротити відставання до мінімуму (3:4), зокрема завдяки реалізованому брейк-пойнту.

Проте розвинути успіх не вдалося - Александрова виграла наступні гейми та закрила сет із рахунком 6:3.

Другий сет пройшов за повної домінації суперниці. Ястремська не змогла взяти жодної власної подачі чи нав’язати боротьбу на чужій, програвши партію "всуху". Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

Статистика та особисті зустрічі

Це була вже сьома очна дуель тенісисток. Після цієї перемоги Александрова вийшла вперед у протистоянні з рахунком 4:3.

Нагадаємо, що на старті змагань в Абу-Дабі Ястремська вибила з сітки бразилійку Беатріс Аддад Маю.

Раніше, у парному розряді, Даяна в тандемі з Теодорою Костович також зазнала поразки від дуету за участю Александрової.

Що далі

Попри виліт з одиночного розряду в ОАЕ, українська спортсменка продовжує сезон на Близькому Сході.

Наступною зупинкою для Ястремської стане престижний турнір категорії WTA 1000, що відбудеться в Досі.

Раніше став відомий оновлений рейтинг WTA, де Еліна Світоліна вперше за чотири роки повернулася до десятки найсильніших тенісисток світу.

Також читайте, як удар українки Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська
Новини
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом