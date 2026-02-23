Українка вразила Європу після Олімпіади-2026: цей виступ приніс їй золото

Золотий виступ у Котельніці

Після завершення дебютних Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, де Коцар увійшла до топ-10 найкращих у бігейрі, спортсменка відновила виступи на континентальній арені.

На етапі Кубка Європи, що проходив у польській Котельніці, українка продемонструвала високий рівень підготовки.

За виконання своїх стрибків у дисципліні бігейр Катерина отримала від суддів 157.33 бала.

Цей результат дозволив їй впевнено посісти першу сходинку підсумкового протоколу. Для Коцар це вже третя звитяга на рівні Кубка Європи за кар'єру.

Подвійний успіх української збірної

Справжньою сенсацією турніру став виступ ще однієї представниці України.

Марія Анійчин, яка раніше ставала бронзовою призеркою юніорської світової першості, зуміла вибороти срібну медаль.

Її результат склав 130.33 бала, що дозволило випередити найближчу конкурентку з Норвегії.

Кубок Європи. Бігейр, жінки: результати фіналу

Катерина Коцар (Україна) - 157.33 бала Марія Анійчин (Україна) - 130.33 Крісті Стоелен (Норвегія) - 128.67

Історія виступів Коцар у Польщі

Варто зазначити, що Котельніца є знаковим місцем для лідерки української збірної.

Саме тут у 2020 році Катерина вперше спробувала свої сили у бігейрі на рівні Кубка Європи, посівши тоді четверте місце.

Загалом нинішній старт став для неї п'ятим у межах цього турніру, підтвердивши її статус однієї з фавориток європейського фристайлу.